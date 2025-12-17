Nakon velike vojne nabave, na vlastiti zahtjev odlazi važan čovjek MORH-a

Na zatvorenome dijelu 134. sjednice Vlade dana je suglasnost zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora. Doneseno je još nekoliko odluka, a ponovno je bilo i razrješenja te imenovanja u državnim tijelima
Oglas
Na temelju članka 39. stavka 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak postizanja rješenja označen je stupnjem tajnosti "ograničeno", zbog čega odluka o suglasnosti nije objavljena.
Usvojeno je Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, za studeni 2025. Usvojen je i Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2025. godinu, priopćili su iz Vlade.
Što se tiče kadrovskih pitanja, zbog isteka mandata razriješena je ravnateljica Ureda za zakonodavstvo u Vladi Republike Hrvatske Zdenka Pogarčić, s danom 22. prosinca 2025., te joj je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja toga Ureda, s danom 23. prosinca 2025., do imenovanja ravnatelja Ureda, a najduže do prestanka državne službe po sili zakona.
Razrješenja i imenovanja
Zbog isteka mandata razriješena je i ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova u Vladi Republike Hrvatske mr.sc. Helena Štimac Radin, s danom 22. prosinca 2025., te joj je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja toga Ureda, s danom 23. prosinca 2025., do imenovanja ravnatelja Ureda, a najduže do prestanka službe po sili zakona.
Zbog isteka mandata razriješen je ravnatelj Ureda za protokol u Vladi Republike Hrvatske Damir Vlajčević, s danom 22. prosinca 2025., te mu je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja toga Ureda, s danom 23. prosinca 2025., do imenovanja ravnatelja Ureda, a najduže do šest mjeseci, javlja Tportal.
Tko je razriješen na vlastiti zahtjev?
Na osobni zahtjev razriješen je ravnatelj Uprave za naoružanje u Ministarstvu obrane Ivica Grebenar, s danom 31. prosinca 2025.
Kao što je Hina izvijestila 17. prosinca, upravo Grebenar je potpisao Dodatak Okvirnom sporazumu sa češkom tvrtkom Tatra Defence Systems što podrazumijeva nabavu 420 teških terenskih vojnih kamiona Tatra za 212 milijuna eura. Rok isporuke je do 2030., a u sklopu zajedničke nabave s Češkom i Slovačkom, priopćilo je Ministarstvo obrane (MORH).
Državnoj službenici Nives Zvonarić ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za medije i razvoj kulturnih i kreativnih industrija u Ministarstvu kulture i medija, s danom 22. prosinca 2025., do imenovanja ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas