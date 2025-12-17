Nakon velike vojne nabave, na vlastiti zahtjev odlazi važan čovjek MORH-a

Što se tiče kadrovskih pitanja, zbog isteka mandata razriješena je ravnateljica Ureda za zakonodavstvo u Vladi Republike Hrvatske Zdenka Pogarčić, s danom 22. prosinca 2025., te joj je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja toga Ureda, s danom 23. prosinca 2025., do imenovanja ravnatelja Ureda, a najduže do prestanka državne službe po sili zakona.