Zadarski SDP-ovac: Umjesto isprike zbog diskriminacije, dobili smo novu razinu uvrede župana Bilavera
Jure Zubčić, SDP-ov vijećnik u Skupštini Zadarske županije i Iva Jovović, predsjednica udruge LET koja pruža podršku samohranim roditeljima, bili su gosti Nine Kljenak u Studiju uživo N1 televizije.
Govorili su o ovih dana objavljenom javnom pozivu Zadarske županije za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji putem subvencioniranja stambenih kredita. Javni poziv je sporan jer uvjetuje podnositeljima zahtjeva prilaganje vjenčanog lista, što znači da isključuje izvanbračne partnere i samohrane roditelje.
Da je to diskriminirajuće i suprotno Obiteljskom zakonu te Zakonu o ravnopravnosti spolova, u utorak je upozorila pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić pozvavši zadarskog župana Josipa Bilavera da taj javni poziv poništi. U srijedu je župan Bilaver na to odgovorio kazavši kako mu "nije važno što kaže pravobraniteljica, nego narod".
"Župan radi novu razliku među obiteljima"
Zubčić kaže kako je ponajprije strašno što zadarski župan kaže da je pravobraniteljica nebitna.
"Drugo, on je opet pogriješio u najavi ispravka javnog poziva jer je rekao da izvanbračna zajednica mora biti registrirana, a takvo što zakon ne poznaje. Time opet radi razliku među obiteljima. To diskriminira i udovice i udovce i samohrane roditelje i jednoroditeljske obitelji. Želimo da se javni poziv prenamijeni tako da se mogu javiti sve obitelji", kazao je Zubčić.
Problem je, smatra, u tome što zadarski župan obitelji koje nisu u braku naziva "drugim oblicima bračnog života".
"Time sugerira da to nisu obitelji, a samohrane roditelje je najavio svrstati isključivo pod socijalne mjere. To je nova razina uvreda župana Bilavera", naglasio je Zubčić.
"Taj papir ne govori ništa o kvaliteti života u obitelji"
Da je svaka peta obitelj u Hrvatskoj jednoroditeljska i da se taj trend povećava, naglasila je predsjednica udruge LET.
"Mijenja se oblik obitelji i mi u LET-u kažemo kako nije bitna forma, nego sadržaj. Bitno je da se dijete u obitelji osjeća sigurno i zaštićeno, bila to bračna, vanbračna, jednoroditeljska, udomiteljska ili neka druga. Taj papir (vjenčani list) ništa ne znači i ne govori ništa o kvaliteti života u obitelji", naglasila je Jovović.
Za jednoroditeljske obitelji rekla je da su "nevidljivi dio društva" jer se svi uglavnom bave obiteljima koje, uvjetno rečeno, žive po pravilima. A problematiku jednoroditeljskih obitelji nazvala je jako kompliciranom.
"Zbog toga o tome treba javno progovarati i stavljati taj problem na dnevni red lokalnih politika, a ne diskriminirati ih", dodala je.
"Vjerovao sam da će priznati grešku"
Voditeljica Kljenak podsjetila je da su i druge županije, uključujući one u kojima je na vlasti HDZ, imale ili imaju slične programe subvencioniranja mladih obitelji, ali ni u jednoj, osim sada u Zadarskoj, izvanbračni partneri ili samohrani roditelji nisu bili isključeni.
Zubčić kaže kako je isprva smatrao da je u pitanju pogreška.
"Međutim, kasnije reakcije Zadarske županije i župana Bilavera su me demantirale. Time je stvar puno gora. Duboko sam vjerovao da će nakon naše prve reakcije da će netko u županiji priznati grešku, reći OK, mijenjam poziv, omaklo nam se. Ali ne, oni su išli u kontru. A jutro nakon reakcije pravobraniteljice krenuli su u izmjenu javnog poziva, ali opet pogrešno i na diskriminatoran način", kazao je.
Zubčić je istaknuo kako iz svega zaključuje da je posrijedi ipak bila namjera i ideološka postavka prema demografskoj i stambenoj politici.
"A kad se mjera zove 'Za obitelji' i kada je to mjera stambene politike, onda mora biti jednako dostupna za sve obitelji. Dok ne bude tako nastavit ćemo upozoravati i tražiti od institucija da reagiraju", poručio je zadarski SDP-ovac.
