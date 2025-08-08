"MOGLO SE BOLJE ORGANIZIRATI"
Zagreb pod opsadom bagera: Koliko još do završetka radova?
Buše, kopaju i preusmjeravaju - zagrebačke ceste ovih su dana pod opsadom bagera i čunjeva. Koliko još i je li sve moglo biti bolje organizirano?
Oglas
Radi se na Selskoj, zatvorena je petlja, strojeva ne nedostaje ni na Ribnjaku. Već tradicionalno, zagrebačke prometnice i ovog su se ljeta pretvorile u veliko gradilište. Radi se, gradi se, a mnogi se pitaju – dokle?
"Nedopustivno je da se ne koriste sve tri smjene i rad vikendom. To je pitanje loše organizacije. U Japanu bi to sve bilo napravljeno u par dana, a kod nas traje mjesecima. Loše je kada građani moraju obilaziti i stvaraju se gužve, a vide da na gradilištima nema radova i radnika. Mi moramo iskoristiti svaki sat do kraja ljeta", kaže prometni stručnjak Željko Marušić.
Trenutačno je u Zagrebu aktivno više od 20 većih infrastrukturnih zahvata – od rekonstrukcija tramvajskih pruga, vodovoda i kanalizacije, pa sve do sanacija kolnika i čitavih raskrižja. Radovi se izvode diljem grada – od istoka do zapada.
Iz Grada poručuju kako su ljetni mjeseci jedina realna prilika za ozbiljniju obnovu infrastrukture – manje je prometa, manje gužvi, a time i manji rizik za radnike. Ipak, svjesni su da će neki projekti, poput obnove zagrebačke petlje, trajati i dulje od ljeta.
"Trebalo se bolje pripremiti"
Sve informacije o aktivnim radovima, rokovima i preporučenim zaobilaznim pravcima građani mogu pratiti na službenim gradskim stranicama, koje se svakodnevno ažuriraju.
"Trebalo je to znatno bolje pripremiti kako bi se već početkom sedmog mjeseca počelo sanirati na svim lokacijama u gradu, kako se ne bi desilo da imamo istodobno zatvorene mnoge prometne pravce koji otežavaju prometovanje", objašnjava Marušić.
Dok se jedni žale na gužve i dulje vožnje, drugi se raduju obnovi i nadaju kvalitetnijoj infrastrukturi. Jer kad se prašina slegne, a bageri odu – ostaju novi nogostupi, ceste i pruge, a do tada preostaje samo čekati.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas