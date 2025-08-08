Zagreb pod opsadom bagera: Koliko još do završetka radova?

"Nedopustivno je da se ne koriste sve tri smjene i rad vikendom. To je pitanje loše organizacije. U Japanu bi to sve bilo napravljeno u par dana, a kod nas traje mjesecima. Loše je kada građani moraju obilaziti i stvaraju se gužve, a vide da na gradilištima nema radova i radnika. Mi moramo iskoristiti svaki sat do kraja ljeta", kaže prometni stručnjak Željko Marušić.