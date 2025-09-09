Izraelski ministar u Zagrebu: "Kad je riječ o Milanovićevom riječima..."

U povodu današnjeg službenog posjeta ministra vanjskih poslova Izraela Gideona Sa'ara Republici Hrvatskoj održana je zajednička konferencija za medije s ministrom vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordanom Grlićem Radmanom.
"Uvjeravam vas da čujemo što govore naši prijatelji i da djelujemo, naravno, u skladu s našim interesima. Međutim, promjene u protekle dva mjeseca, promjene vezane uz humanitarnu situaciju, to je rezultat dijaloga, a dijalog je najbolji put rješavanja problema. Želio bih pohvaliti te zemlje, Hrvatska je među njima...", kazao je Sa'ar.
Kada na vas utječe samo hamasovska propaganda kao u Španjolskoj, onda to samo šteti situaciji", dodaje izraelski ministar.
Uključio se Gordan Grlić Radman.
"Hrvatska zna cijeniti slobodu i borbu za suverenitet. Pokazali smo veliko razumijevanje i kada je u pitanju Ukrajina... Cijenimo i sve napore koji se ulažu u postizanje u trajnog mira na Bliskom istoku. Hrvatska Vlada zastupa stajalište za dvodržavno rješenje, ali kao rezultat dogovora i dijaloga i mirovnog procesa".
Radman: Razgovaramo sa svima koji žele mir
"Razgovaramo sa svima koji žele mir i kraj rata i prestanak stradavanja nevinih ljudi", govori Grlić Radman. "To želimo vidjeti na Bliskom istoku", kaže.
Saar je na pitanje o izjavama hrvatskog predsjednika Zorana Milanović koji je pozvao na priznavanje palestinske države, te rekao da izraelske akcije u Gazi predstavljaju etničko čišćenje te da je vlast u Izraelu zločinačka, pozdravio "odgovorne zemlje i vlade koje su odgovorno djelovale" među kojima je i Hrvatska uz Njemačku i Italiju jer imaju uravnotežen pristup.
One koje koriste slogane ili služe Hamasovoj propagandi nisu relevantne, rekao je. "Pokušati diktirati kraj sukoba preko nas nije pošteno. Hrvatska ili bilo koja druga zemlja ne bi to voljele sebi, i to se neće dogoditi."
Sa'ar o Milanoviću: Kad je riječ o njegovim riječima...
"Kad je riječ o riječima hrvatskog predsjednika i nekih drugih, nažalost... verbalno su nas napali političari u prijateljskim zemljama. Odbijam sadržaj onoga što su rekli, podsjećam da je u prošlosti i Hrvatska bila optužena, ali mi znamo što se s time događalo i znamo da te optužbe nisu bile fer. Dakle, i toga se treba sjetiti", kazao je izraelski ministar nakon čega je press konferencija završena.
