Zalaskom sunca muslimani dočekuju ramazan, mjesec posta

Prvi dan muslimanskog posta je u četvrtak, 19. veljače, a prema Takvimu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, bajram-namaz će se klanjati u petak, 20. ožujka, u 6.29 sati.
Jedan od stupova islama
Post u mjesecu ramazanu jedan je od temeljnih stupova islama i predstavlja jasnu obvezu za svakog punoljetnog, razumnog i zdravog muslimana i muslimanku koji borave kod kuće.
Post traje od pojave zore pa sve do zalaska sunca.
Tijekom posta vjerniku je zabranjeno uzimanje hrane i pića, pušenje, kao i bračni intimni odnos. Međutim, post nije sveden samo na suzdržavanje od tjelesnih potreba. On označava duhovno pročišćenje, disciplinu i empatiju, uz izuzeća za bolesne i putnike.
Sadekatul-fitr
Uz ramazan je vezana i obveza davanja sadekatul-fitra, koja se odnosi na svakog punoljetnog muslimana i muslimanku koji tijekom ramazana imaju višak hrane iznad potreba za jedan dan. Sadekatul-fitr daje uzdržavatelj obitelji, i to za sebe i za članove svoje obitelji, u skladu s vlastitim materijalnim mogućnostima.
Ramazanski bajram (Eid al-Fitr)
Ramazan završava Ramazanskim bajramom (Eid al-Fitr), koji se 2026. godine obilježava od petka, 20. ožujka. Ovaj blagdan označava kraj mjeseca ramazana i traje tri dana. Budući da se islamski kalendar temelji na lunarnom ciklusu, točan datum može varirati za jedan dan, ovisno o prvom viđenju mlađaka.
Tijekom ramazana Rijaset Islamske zajednice u BiH i druge organizacijske jedinice Islamske zajednice organizirat će brojne vjerske aktivnosti i posebne programe povodom obilježavanja značajnih datuma – Bitke na Bedru, osvajanja Meke i Lejletul-kadra, noći u kojoj je započela objava Kur’ana.
