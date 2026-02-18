Zalaskom sunca muslimani dočekuju ramazan, mjesec posta

Uz ramazan je vezana i obveza davanja sadekatul-fitra, koja se odnosi na svakog punoljetnog muslimana i muslimanku koji tijekom ramazana imaju višak hrane iznad potreba za jedan dan. Sadekatul-fitr daje uzdržavatelj obitelji, i to za sebe i za članove svoje obitelji, u skladu s vlastitim materijalnim mogućnostima.