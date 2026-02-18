Oglas

Jedan od stupova islama

Zalaskom sunca muslimani dočekuju ramazan, mjesec posta

author
N1 BiH
|
18. velj. 2026. 08:36
džamija
N1 BiH

Prvi dan muslimanskog posta je u četvrtak, 19. veljače, a prema Takvimu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, bajram-namaz će se klanjati u petak, 20. ožujka, u 6.29 sati.

Oglas

Jedan od stupova islama

Post u mjesecu ramazanu jedan je od temeljnih stupova islama i predstavlja jasnu obvezu za svakog punoljetnog, razumnog i zdravog muslimana i muslimanku koji borave kod kuće.

Post traje od pojave zore pa sve do zalaska sunca.

Tijekom posta vjerniku je zabranjeno uzimanje hrane i pića, pušenje, kao i bračni intimni odnos. Međutim, post nije sveden samo na suzdržavanje od tjelesnih potreba. On označava duhovno pročišćenje, disciplinu i empatiju, uz izuzeća za bolesne i putnike.

Sadekatul-fitr

Uz ramazan je vezana i obveza davanja sadekatul-fitra, koja se odnosi na svakog punoljetnog muslimana i muslimanku koji tijekom ramazana imaju višak hrane iznad potreba za jedan dan. Sadekatul-fitr daje uzdržavatelj obitelji, i to za sebe i za članove svoje obitelji, u skladu s vlastitim materijalnim mogućnostima.

Ramazanski bajram (Eid al-Fitr)

Ramazan završava Ramazanskim bajramom (Eid al-Fitr), koji se 2026. godine obilježava od petka, 20. ožujka. Ovaj blagdan označava kraj mjeseca ramazana i traje tri dana. Budući da se islamski kalendar temelji na lunarnom ciklusu, točan datum može varirati za jedan dan, ovisno o prvom viđenju mlađaka.

Tijekom ramazana Rijaset Islamske zajednice u BiH i druge organizacijske jedinice Islamske zajednice organizirat će brojne vjerske aktivnosti i posebne programe povodom obilježavanja značajnih datuma – Bitke na Bedru, osvajanja Meke i Lejletul-kadra, noći u kojoj je započela objava Kur’ana.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Islam Sadekatul-fitr bajram-namaz muslimani post ramazan

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ