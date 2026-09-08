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NA A3

Zapalilo se vozilo na autocesti: Stvorila se kilometarska kolona

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N1 Info
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08. ruj. 2026. 13:34
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HAK1
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Zbog požara na vozilu na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Lučko i Buzin u utorak je otežan promet, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK).

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Požar je izbio na 24. kilometru i 900 metara autoceste u smjeru Lipovca. Promet se na toj dionici odvija po dva prometna traka, a formirala se kolona duga oko četiri kilometra.

Povećana je gustoća prometa i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb zapad u oba smjera, gdje se vozi usporeno uz povremene zastoje.

Usporeno se uz povremene zastoje vozi i na Jadranskoj magistrali (DC8) na području Solina, Splita i Stobreča.

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