Puhovski o političkoj 2025.: Neće lokalni izbori biti ključni događaj, nego pozicija Plenkovića

Slavko Midzor/PIXSELL/ilustracija

Ne bude li neočekivanih događaja (čitaj: izvanrednih izbora), ovu će godinu u političkom životu Hrvatske obilježiti drugi krug predsjedničkih izbora za desetak dana, lokalni izbori sredinom svibnja, ali i odnosi unutar najveće stranke.

Parlamentarni izbori održani su prošle godine, a i najjače političke stranke lani su izabrale nova ili potvrdile stara vodstva. Ishod predsjedničkih izbora, sudeći po rezultatima prvog kruga, posve je izvjestan.

A što se tiče lokalnih izbora, s obzirom na njihovu disperziranost svaka će stranka koja osvoji vlast u nekom većem gradu ili većem broju manjih gradova te bar jednoj županiji moći proglasiti se pobjednicom izbora.

SDP-ova taktika “pravi se mrtav”

Kraj 2024. četiri najjače političke stranke dočekale su s postojanim rejtinzima u trima najrelevantnijim anketama. Uzimajući prosjek njihovih rejtinga s kraja godine u Crobarometru, Crodemoskopu i HRejtingu, HDZ ima podršku 27 posto birača, SDP 22,6 posto, Možemo 9,5 posto, a Most 7 posto.

Političkog analitičara Žarka Puhovskog pitali smo hoće li i u kojoj mjeri gotovo sigurna pobjeda Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima dodatno pogurati SDP te uzdrmati poziciju Andreja Plenkovića u HDZ-u zbog odabira izvanstranačkog Dragana Primorca za kandidata te stranke. Puhovski napominje da treba oprezno tumačiti prelijevanje Milanovićeve popularnosti na SDP.

“SDP polagano, ali stalno napreduje već gotovo osam mjeseci, što ima veze s onom Milanovićevom protuustavnom intervencijom na parlamentarnim izborima. Nakon toga su u SDP-u shvatili da je za njih varijanta “pravi se mrtav” idealna traktika. Oni ništa ne rade, a u anketama svaki mjesec dobivaju u prosjeku pola posto i približavaju se HDZ-u. Međutim, to se ne može još dugo nastaviti jer će kad-tad kod njih doći do izražene razlike između onoga što se najelastičnije zove socijaldemokracijom i onoga što Milanović govori i radi”, kaže.

A kad završe predsjednički izbori, Milanović će biti posve emancipiran od SDP-a, smatra Puhovski.

“Stoga će se SDP morati jako truditi u raznim sredinama da nešto učini. Za njih je sada najveći problem Zagreb jer tu je Možemo koji crpi birače iz istog bazena kao i oni. U Zagrebu nema druge ozbiljne kampanje od sukoba SDP-a i Možemo. SDP mora naći ozbiljnog kandidata za gradonačelnika, iako mislim da je Tomislav Tomašević u prednosti. Uz uvjet da sačuvaju vlast u Rijeci, za SDP bi dobar rezultat u Zagrebu bio uspjeh.”

“Milanovićevo korektno ponašanje naštetilo bi Plenkoviću”

Puhovski smatra da ključni moment za hrvatsku politiku u ovoj godini neće biti lokalni izbori, nego Plenkovićeva pozicija u HDZ-u.

“Na lokalnim izborima ne bi trebalo biti nekih odlučujućih pomaka. Županije i postoje zato da bi se na lokalnim izborima moglo reći da HDZ pobjeđuje. Imaju i jakog gradonačelnika u Osijeku koji će vjerojatno dobiti izbore. HDZ će dobiti i desetke manjih gradova i stotine općina, tako da će u tom smislu stvari ići dobro po njih. Problem će im biti Zadar gdje će se morati potruditi da zadrže vlast”, kaže Puhovski.

Postavlja se pitanje hoće li u HDZ-u biti nezadovoljstva nakon predsjedničkih izbora.

“Tu će Milanović biti u situaciji da diktira tempo. Uvjeren sam da bi njegovo korektno ponašanje, u okviru Ustava, zapravo naštetilo Plenkoviću. A ako se vrati na ratne staze iz prošlih godina, onda je Plenković ponovno ojačan jer će opet biti vođa koji štiti stranku od napada izvana. Otuda i one teorije, koliko god zvučale kao teorije zavjere, da Plenkoviću ovaj blijedi kandidat (Primorac) zapravo ne šteti nego mu pomaže”, ističe Puhovski.

Ipak, nije uvjeren da će Milanović u drugom mandatu postati miroljubiv spram Plenkovića.

“Osnovno psihološko pravilo kaže da se ljudi mijenjaju kada im ide loše. A Milanoviću ide dobro pa ne vidim zašto bi se mijenjao”, dodao je Puhovski.

“Selak Raspudić mogla bi osnovati jaku stranku, ali…”

Puhovskog smo pitali vidi li neku novu političku stranku na pomolu. Govori se da bi takvu mogla osnovati Marija Selak Raspudić slijedom dobrog rezultata na predsjedničkim izborima.

“Ona bi mogla osnovati relativno jaku stranku, ali ima dvije poteškoće. Prvo, svoju poziciju na predsjedničkim izborima izvela je iz toga da se ni o čemu nije izjašnjavala. Krasnorječivošću je nadoknađivala izostanak političkog sadržaja. Na izborima na kojima se bira osoba to je moglo imati smisla, ali ako bude išla osnivati stanku, to joj neće ići. Ili da grubo kažem, taj špagat od patrijarhalnog modela Hercegovine i suvremenog feminizma ne može biti materijal za stranku. Mora se politički profilirati. Druga je poteškoća, ako odluči osnovati stranku, što bi se morala baviti organizacijom, a to političarke i političari kod nas ne vole raditi. Zbog toga je i Možemo u poteškoćama jer im stranka postoji u samo tri ili četiri županije”, istaknuo je.

Možemo kao SDP-ov mlađi brat

Što se tiče Možemo, Puhovski kaže da je Tomašević, unatoč svim kritikama, i dalje glavni favorit za gradonačelnika Zagreba na lokalnim izborima.

“Njihov je problem što imaju male šanse da zadrže većinu u Gradskoj skupštini. Drugo, Možemo ne postoji u nizu bitnih sredina u Hrvatskoj. I treće, oni naprosto ne shvaćaju da je njihov politički potencijal u tomu da se okrenu kritici SDP-a, a prije svega Milanovića. Njihova predsjednička kandidatkinja Ivana Kekin izgubila je u Zagrebu jer se značajan dio njihovog biračkog tijela odmah odlučio za Milanovića. To je njihov problem. Oni su počeli kao stranka koja se uspostavila protiv SDP-a, da bi onda nastavili s igrom SDP-ovog mlađeg brata. Kekin nije tijekom čitave kampanje jednu jedinu riječ o ekologijskim temama spomenula. To vodi do gubitka njihove prepoznatljivosti”, kaže.

“Desnica za 5. razred osnovne škole”

Što se tiče sutuacije na desnoj strani političkog spektra, Puhovski smatra da je ondje i dalje “mala bara s puno krokodila”.

“Na desnici se pojavio jedan političar koji govori suvislo (Tomislav Jonjić), ali su već počeli napadi na njega koje vodi Velimir Bujanec. Mislim da će desnica na lokalnim izborima biti slaba, a da imaju malo razuma mogli bi se ujediniti i stvoriti jednu jaku stranku”, ističe.

Problem desnice vidi u tome što nema ozbiljne desne inteligencije koja bi programski utemeljila njihovu poziciju.

“Oni su u svoj kulutrni program za 2025. uvrstili 1100. obljetnicu Hrvatskog Kraljevstva, ukidanje stigme protiv NDH u školstvu i promjenu naziva Hrvatskom leksikografskom zavodu izbacivanjem imena Miroslava Krleže iz njega. To je desnica za 5. razred osnovne škole. A imaju sada jednog političara, Jonjića, koji djeluje racionalno, ali očito nema organizacijske sposobnosti. Pitanje je mogu li postići neki dogovor da se njega isturi u prvi plan, a da u pozadini bude neki ‘generalni sekretar’ koji će ‘štrikati’ organizaciju. Tada bi imali šansu i na nacionalnoj razini, a ovako ovise o nekoliko prepoznatljivih likova u lokalnim sredinama”, kazao je Puhovski.

