Zastupnik Domovinskog pokreta protiv školskih lektira: “Radi se o obliku zlostavljanja djece…”

Zastupnik Domovinskog pokreta Stephen Nikola Bartulica kazao je u utorak da je rodna ideologija agenda uvezana iz inozemstva kojom se indoktriniraju učenici u školama, a problematizirao je i pojedina književna djela koja se nalaze na popisu izborne lektire.

”Svima je jasno da postoji jedna agenda koja se nameće iz inozemstva i koja želi indoktrinirati našu djecu, radi se o rodnoj ideologiji. Ovakve neprirodne i antiljudske ideje ne mogu se širiti u društvu bez usađivanja tih ideja kod male djece“, rekao je Bartulica na konferenciji za medije u Hrvatskom saboru.

Bartulica smatra da se školstvo zloupotrebljava u ideološke svrhe, dok se učenicima u osnovnim školama za izbornu lektiru nude književna djela za koja nisu još emocionalno zrela da bi ih mogli čitati.

„Rekao bih da se radi se o obliku zlostavljanja djece jer ako im se takvi sadržaji prerano prezentiraju, može doći do tjeskoba i raznih drugih poremećaja“, kazao je.

Bartulica je prozvao i gradsku vlast u Zagrebu koju je optužio da, također zbog ideoloških razloga, planira iz programa gradskih vrtića izbaciti obilježavanje Dana Kruha i Sv.Nikole.

Zastupnici Domovinskog pokreta nisu pročitali sporne književne odlomke, rekavši da bi takvo što bilo „mučno i gnjusno“, no Stipo Mlinarić je naveo koja to književna djela, po njihovim tvrdnjama, imaju neprimjeren sadržaj za učenike. To su Haruki Murakami „Kafka na žalu“, Kristian Novak „Črna mati zemla“, Zoran Ferić „Mišolovka“, Olja Savičević Ivančević „Adio kauboju“, Slavenka Drakulić „Mramorna koža“…

„Ja bih mogao pročitati isječke ali vjerujte mi da to nećete prenijet u medijima jer su neprimjereni čak i za ponoćni termin“, izjavio je Mlinarić.

Županijski vijećnik stranke u Splitsko-dalmatinskoj županiji Marko Žaja podsjetio je na nedavno usvojeni zaključak koje je usvojilo spomenuto predstavničko tijelo, kojim se Ministarstvu obrazovanja i Agenciji za odgoj i obrazovanje preporuča zabrana spornih djela u školama.

„Ovo nije ideološki džihad kako su neki mediji prenijeli. Osjetili smo dužnost da reagiramo na svakodnevne pritužbe roditelja naše županije da njihova djeca dobivaju neprimjerene lektire“, rekao je Žaja.

