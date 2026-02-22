Stižu veće mirovine i zaostaci: Zbog specifične formule mnogi bi mogli biti razočarani iznosom

Umirovljenici u Hrvatskoj i ove godine s posebnom pozornošću prate vijesti o redovitom usklađivanju mirovina, koje se provodi dvaput godišnje prema zakonskoj formuli. Riječ je o mehanizmu kojim se mirovine prilagođavaju kretanjima plaća i cijena, kako bi se barem djelomično očuvala kupovna moć najstarijih građana.
Iako svako povećanje donosi određeno olakšanje, mnogi umirovljenici posljednjih godina ističu da rast troškova života često nadmašuje rast mirovina, piše Slobodna Dalmacija. Upravo zato svaka objava postotka usklađivanja izaziva velik interes javnosti, ali i pitanja koliko će konkretno porasti mjesečna primanja te kada će povećani iznosi sjesti na račune.
Umirovljenici u Hrvatskoj u 2026. godini mogu očekivati novo redovno usklađivanje mirovina. Prema procjenama, povećanje bi trebalo iznositi oko 2,68 posto, što znači da će većini umirovljenika mirovine porasti za desetak do dvadesetak eura mjesečno, ovisno o visini primanja.
Usklađivanje mirovina provodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO), prema zakonskoj formuli koja uzima u obzir rast prosječnih plaća i inflaciju u prethodnom razdoblju. Budući da su ti pokazatelji bili umjereni, ni samo povećanje neće biti znatno.
Kod prosječne mirovine rast bi trebao iznositi oko 15 do 20 eura mjesečno. Primjerice, umirovljenik koji prima 480 eura mirovine može očekivati povećanje od približno od 12,86 eura. To znači da bi nova mirovina iznosila oko 493 eura mjesečno. Naravno, oni s višim mirovinama dobit će nešto veći nominalni iznos, dok će korisnici najnižih mirovina dobiti manju povišicu u apsolutnom iznosu.
Povećanje se odnosi na mirovine od 1. siječnja 2026. godine, no isplata uvećanih iznosa očekuje se uskoro, kada HZMO službeno objavi postotak usklađivanja. Tada se u pravilu isplaćuje i razlika za prethodne mjesece (tzv. zaostaci) u jednokratnom iznosu.
Umirovljenici će dobiti razliku za siječanj i veljaču te obračun za ožujak redovne uvećane mirovine.
Sustav usklađivanja temelji se na kombinaciji rasta plaća i inflacije, a trenutačni gospodarski pokazatelji ne upućuju na snažniji rast. Zbog toga mnogi umirovljenici ni ovaj put neće osjetiti značajnije povećanje kućnog budžeta.
Iako svako povećanje predstavlja određeno olakšanje, piše Slobodna Dalmacija, realnost je da će povišice većini korisnika mirovina donijeti tek skromno povećanje mjesečnih prihoda.
