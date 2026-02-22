Stižu veće mirovine i zaostaci: Zbog specifične formule mnogi bi mogli biti razočarani iznosom

Kod prosječne mirovine rast bi trebao iznositi oko 15 do 20 eura mjesečno. Primjerice, umirovljenik koji prima 480 eura mirovine može očekivati povećanje od približno od 12,86 eura. To znači da bi nova mirovina iznosila oko 493 eura mjesečno. Naravno, oni s višim mirovinama dobit će nešto veći nominalni iznos, dok će korisnici najnižih mirovina dobiti manju povišicu u apsolutnom iznosu.