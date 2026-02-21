Sniženje dobne granice za mirovinu: Evo kako se računa beneficirani staž

U slučaju ovog umirovljenika dobna granica za starosnu mirovinu snižava se za jednu godinu. Iz SUH-a ovom budućem umirovljeniku savjetuju da prije podnošenja zahtjeva za mirovinu provjeri u HZMO-u je li mu poslodavac uplatio doprinose za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s povećanim trajanjem, a na temelju kojih ostvaruje navedeno pravo. Inače, 18 mjeseci beneficiranog staža dobivaju teška zanimanja u kojima sposobnosti opadaju s godinama. Tu spadaju piloti, ronioci, plesači baleta i operni pjevači. Zahvaljujući beneficiranom radnom stažu, u mirovinu je moguće otići i deset godina ranije.