Završio nadzor zbog optužnice protiv Danke Derifaj: Evo što je Turudić utvrdio

"Optužnica je podignuta i nećemo ništa mijenjati, neka nadležni sud daje svoj stav o toj optužnici. Kada bi smatrali da je neutemeljena onda bi razgovarali, ali ja mislim da je optužnica utemeljena," rekao je Turudić novinarima nakon posjete Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu gdje je obavljen nadzor rada nakon što je ovog ljeta obznanjeno da je to odvjetništvo podignulo optužnicu protiv novinarke Derifaj.