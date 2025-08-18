"Ne bih rekla da se radi o političkom progonu. Bar ne u ovoj fazi, ali nejasno je zašto se Državno odvjetništvo odlučilo podići optužnici, posebno jer sporna terasa nije isključivo u vlasništvu Marka Perkovića Thompsona. Ako je nešto u suvlasništvu, pitanje je može li se to tako "tvrdo" interpretirati", kazala je Škare Ožbolt.