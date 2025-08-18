NEPOVREDIVOST DOMA?
Škare Ožbolt: Terasa nije isključivo Thompsonova, nejasno mi je podizanje optužnice protiv Derifaj
Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt komentirala je u Novom danu s Ivanom Hrstićem slučaj koji se tiče podizanja optužnice protiv novinarke Danke Derifaj.
Hrvatsko novinarsko društvo (HND) tvrdi da se radi o obračunu Državnog odvjetništva s novinarima, što glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odbacuje. Oporba pak tvrdi da se radi o političkom progonu.
"Ne bih rekla da se radi o političkom progonu. Bar ne u ovoj fazi, ali nejasno je zašto se Državno odvjetništvo odlučilo podići optužnici, posebno jer sporna terasa nije isključivo u vlasništvu Marka Perkovića Thompsona. Ako je nešto u suvlasništvu, pitanje je može li se to tako "tvrdo" interpretirati", kazala je Škare Ožbolt.
Komentirala je i detalj radi li se o pitanju vlasništva ili posjeda.
"Pitanje je da li možete okarakterizirati dom koji je u suvlasništvu s drugima kao svoj dom. To je osnovno pitanje. Legalizacija terase nije vlasništvo. Prema tome, ovdje je pitanje Kaznenog zakona i vlasništva različito. Jer, Kazneni zakon jasno definira što je dom u odnosu na situaciju suvlasništva, legalizacije ili terase", govori Škare Ožbolt pa napominje:
"Nisam baš do kraja sigurna da je ovo napad na neovisno novinarstvo, ali nije to priča za pokretanje kaznenog progona. Ako su drugi suvlasnici dali mogućnost da ona dođe na tu terasu, ili se nisu bunili zbog toga, pitanje je ispravnosti podizanja optužnice."
Na kraju je naglasila da se svim klasifikacijama slučaja bavi sud, ali neovisno o tome, dovodi u pitanje podizanje optužnice.
"Mislim da se to nije trebalo napraviti. Naravno, ima DORH mogućnost podići ili odbaciti optužnicu. Može donijeti jednu ili drugu odluku", ponovila je na kraju Vesna Škare Ožbolt.
