Slično postupa na svakom Aktualnom satu kad dobije pitanja opozicijskih političara. Ako uopće dođe na stvarni odgovor, jedan dobar dio odgovora posveti vrijeđanju stranke i osobe koja je postavila to pitanje. Nedavno je skupu u Tuheljskim Toplicama, gdje su se okupili mladi HDZ-ovci od njih zatražio da svojim imenom i prezimenom snažno napadaju političke protivnike na društvenim mrežama. To je jednostavno taktika HDZ-a - udari prvi. Posvetiti dobar dio svog govora o stanju nacije da napadaš i cipelariš opoziciju je stvarno neukusno, ali jako dobro i slikovito govori o stanju nacije u ovom trenutku", rekao je Jasmin Klarić.