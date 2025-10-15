godišnje premijerovo izvješće
Klarić o Plenkoviću: Posvetiti dio govora cipelarenju opozicije je neukusno, ali dobro govori o stanju nacije
Predsjednik Vlade Andrej Plenković podnio je Hrvatskom saboru Godišnje izvješće o radu Vlade. Deveto izvješće komentirao je novinar Telegrama Jasmin Klarić kod našeg Hrvoja Krešića u N1 Studiju uživo.
"Neukusno"
"Što se tiče Plenkovićeve taktike to nije ništa novo, ništa što već nismo viđali.
Slično postupa na svakom Aktualnom satu kad dobije pitanja opozicijskih političara. Ako uopće dođe na stvarni odgovor, jedan dobar dio odgovora posveti vrijeđanju stranke i osobe koja je postavila to pitanje. Nedavno je skupu u Tuheljskim Toplicama, gdje su se okupili mladi HDZ-ovci od njih zatražio da svojim imenom i prezimenom snažno napadaju političke protivnike na društvenim mrežama. To je jednostavno taktika HDZ-a - udari prvi. Posvetiti dobar dio svog govora o stanju nacije da napadaš i cipelariš opoziciju je stvarno neukusno, ali jako dobro i slikovito govori o stanju nacije u ovom trenutku", rekao je Jasmin Klarić.
"Zanimljiva taktika SDP-a"
Komentirao je i manevar SDP-ovaca. Podsjetimo, nakon što je Plenković završio izlaganje, 23 zastupnika prijavilo je povredu Poslovnika. Obratio se Jandroković i zamolio zastupnike da povuku prijave povrede Poslovnika, koje koriste kao način repliciranja. SDP-ovci, međutim, nisu odustali.
"To je zanimljiva taktika koja neće dati nekog rezultata, osim da se istakne u razgovorima da je dobar pokušaj kako bi se skrenula pažnja na to da je Plenković taj koji ignorira temeljni dokument hrvatskog političkog sustava", istaknuo je.
Plenkovićevo podnošenje izvješća pročitajte OVDJE.
