Podignuta optužnica protiv Danke Derifaj zbog ulaska na Thompsonovu terasu

Općinsko državno odvjetništvo je optužnicu između ostalog utemeljilo na činjenici da su navedena novinarka i ostali sudionici događaja stupili na terasu naše stranke. Ovo posebno ističemo budući je u kolovozu i rujnu 2021.g. bilo više neistinitih novinskih članaka u kojima se navodi da predmetna terasa nije u vlasništvu Marka Perkovića. Iz istih razloga se pred Općinskim sudom u Splitu uz ovaj kazneni postupak, vodi i parnični postupak, u kojem se od suda traži zabrana daljnjeg uznemiravanja prava vlasništva naše stranke", napisali su.