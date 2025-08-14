Oglas

Podignuta optužnica protiv Danke Derifaj zbog ulaska na Thompsonovu terasu

N1 Info
14. kol. 2025. 08:05
24.09.2021., Rovinj - Weekend Media Festival, dvorana produzeni vikend.
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Odvjetničko društvo koje zastupa prava Marka Perkovića Thompsona i njegovu obitelj obavijestilo je javnost da je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu protiv novinarke Danke Derifaj Mikulaš, Branka Miodraga i Petra Janjića, pred Općinskim sudom u Splitu podnijelo optužnicu poslovni broj KO-DO-586/2025 radi počinjenja kaznenog djela narušavanja nepovredivosti doma iz čl. 141. st. 1. Kaznenog zakona RH.

"Optužnica je podnesena zbog događaja iz kolovoza 2021.g., kada su novinarka Danka Derifaj Mikulaš, kamerman Petar Janjić i susjed Branko Miodrag za potrebe snimanja emisije "Potraga“ neovlašteno i protuzakonito stupili na terasu u vlasništvu naše stranke, čime su narušili nepovredivost doma obitelji Perković.

Općinsko državno odvjetništvo je optužnicu između ostalog utemeljilo na činjenici da su navedena novinarka i ostali sudionici događaja stupili na terasu naše stranke. Ovo posebno ističemo budući je u kolovozu i rujnu 2021.g. bilo više neistinitih novinskih članaka u kojima se navodi da predmetna terasa nije u vlasništvu Marka Perkovića. Iz istih razloga se pred Općinskim sudom u Splitu uz ovaj kazneni postupak, vodi i parnični postupak, u kojem se od suda traži zabrana daljnjeg uznemiravanja prava vlasništva naše stranke", napisali su.

Teme
Danka Derifaj Marko Perković Thompson

