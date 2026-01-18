Oglas

STANJE NA CESTAMA

Zbog bure u priobalju, ograničenja za pojedine skupine vozila

Hina
18. sij. 2026. 09:57
Kolnici su mjestimice vlažni i skliski. Zbog niskih temperatura moguća je poledica. U unutrašnjosti ponegdje ima i magle. Mogući su i odroni. U priobalju puše bura i ograničenja su za pojedine skupine vozila, izvijestili su u nedjelju ujutro iz Hrvatskog auto-kluba (HAK).

Zbog ledene kiše koja pada u Lici, zimski su uvjeti i zabrana prometa za teretna vozila s priključnim vozilom te vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu na dionici državne ceste DC1 Ličko Petrovo Selo-Prijeboj.

Vozačima iz HAK-a savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da na put ne kreću bez zimske opreme.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Teme
HAK stanje na autocestama

