Zbog bure u priobalju, ograničenja za pojedine skupine vozila

Kolnici su mjestimice vlažni i skliski. Zbog niskih temperatura moguća je poledica. U unutrašnjosti ponegdje ima i magle. Mogući su i odroni. U priobalju puše bura i ograničenja su za pojedine skupine vozila, izvijestili su u nedjelju ujutro iz Hrvatskog auto-kluba (HAK).
Zbog ledene kiše koja pada u Lici, zimski su uvjeti i zabrana prometa za teretna vozila s priključnim vozilom te vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu na dionici državne ceste DC1 Ličko Petrovo Selo-Prijeboj.
Vozačima iz HAK-a savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da na put ne kreću bez zimske opreme.
U pomorskom prometu nema poteškoća.
