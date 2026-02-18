Oglas

nepostojeći dug

Drama u Zagrebu: Pokušali izvesti iznudu u kafiću u trgovačkom centru

Hina
18. velj. 2026. 09:43
Zagrebačka policija (PUZ) pritvorila je dvojicu muškaraca koji su na ime nepostojećeg duga pokušali iznuditi novac od 33-godišnjaka kojem su putem poziva i poruka upućivali ozbiljne prijetnje zbog kojih se on obratio policiji.

IZ PUZ-a su u srijedu izvijestili da su dovršili kriminalističko istraživanje te pritvorskom nadzorniku predali 43-godišnjaka i 25-godišnjaka zbog sumnje da su pokušali iznuditi 33-godišnjaka koji im je na ime nepostojećeg novčanog dugovanja trebao isplati nekoliko desetaka tisuća eura.

Sumnja se da je prvoosumnjičeni 43-godišnjak početkom lipnja 2025. s oštećenim, koji je bio zaposlenik trgovačkog društva za iznajmljivanje i prodaju automobila, sklopio usmeni dogovor za najam osobnog automobila marke BMW splitskih registarskih oznaka, a obvezao se i da će automobil otkupiti u roku jedne godine.

Budući da prvoosumnjičeni nije do kraja isplatio vozilo, vratio ga je oštećenom, a nakon toga je s 25-godišnjakom upućivao ozbiljne prijetnje 33-godišnjaku da se sastane s njima. Oštećeni se krajem siječnja pristao sastati s njima u ugostiteljskom objektu na području Novog Zagreba.

Policija sumnja da su mu osumnjičeni najprije prijetili na mjestu događaja, a zatim i putem telefona nastavili ozbiljno prijetiti, da će mu nauditi ako im za par dana ne preda nekoliko desetaka tisuća eura. To je kod oštećenog izazvalo osjećaj uznemirenosti i straha za vlastiti život te se tada obratio policiji.

U ponedjeljak, 16. veljače, oštećeni se još jednom sastao s osumnjičenima u ugostiteljskom objektu unutar trgovačkog centra na području Novog Zagreba kada su ih policijski službenici uhitili i priveli na kriminalističko istraživanje.

Posebno izvješće podneseno je nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Teme
PUZ policija

