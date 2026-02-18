Policija sumnja da su mu osumnjičeni najprije prijetili na mjestu događaja, a zatim i putem telefona nastavili ozbiljno prijetiti, da će mu nauditi ako im za par dana ne preda nekoliko desetaka tisuća eura. To je kod oštećenog izazvalo osjećaj uznemirenosti i straha za vlastiti život te se tada obratio policiji.