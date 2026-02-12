Uhićen i drugi napadač na 16-godišnjaka, uhićenje trećeg se očekuje

U središtu Rijeke u srijedu oko 4,30 sati 16-godišnji mladić je teško ozlijeđen u napadu trojice muškaraca. Udarali su ga rukama i nogama, čak i nakon što je pao na tlo, te potom pobjegli, a 20-godišnjaka koji je pokušao pomoći 16-godišnjaku lakše su ozlijedili.