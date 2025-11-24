Oglas

Obavijest DIRH-a

Zbog prisutnosti plastičnog materijala povlači se popularna čokolada

N1 Info
24. stu. 2025. 13:29
Čokolada
Pixabay/Ilustracija

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda MILKA ČOKOLADA KARAMELA 100 g, EAN/MAN: 7622210349675 / 557642, zbog mogućeg prisustva stranog tijela (plastični materijal).

Povlači se čokolada sljedećih rokova trajanja i šarže:

  • 20.02.2026/OSV1252132 & OSV1252133,
  • 21.02.2026 / OSV1252141,
  • 26.02.2026 / OSV1252223,
  • 27.02.2026 / OSV1252231 & OSV1252232 & OSV1252233

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Detalji o proizvodu dostupni su na web stranici subjekta.

Milka čokolada
DIRH

Podaci o proizvodu:

Proizvođač: Mondelez Deutschland GmbH, Njemačka

Maloprodaja: Müller trgovina Zagreb d.o.o, Hrvatska

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.

DIRH Milka

