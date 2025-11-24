Zbog prisutnosti plastičnog materijala povlači se popularna čokolada

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda MILKA ČOKOLADA KARAMELA 100 g, EAN/MAN: 7622210349675 / 557642, zbog mogućeg prisustva stranog tijela (plastični materijal).
Oglas
Povlači se čokolada sljedećih rokova trajanja i šarže:
- 20.02.2026/OSV1252132 & OSV1252133,
- 21.02.2026 / OSV1252141,
- 26.02.2026 / OSV1252223,
- 27.02.2026 / OSV1252231 & OSV1252232 & OSV1252233
Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.
Detalji o proizvodu dostupni su na web stranici subjekta.
Podaci o proizvodu:
Proizvođač: Mondelez Deutschland GmbH, Njemačka
Maloprodaja: Müller trgovina Zagreb d.o.o, Hrvatska
Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas