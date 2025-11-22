Oglas

Otkrivena plastična strana tijela: Opoziv Milka čokolada u cijeloj Njemačkoj

N1 Info
22. stu. 2025. 17:04
Milka čokolada
Pexels/Ilustracija / Pexels

Proizvođač Mondelēz povlači Milka čokolade u Njemačkoj. Razlog opoziva su strani predmeti u proizvodu koji bi mogli uzrokovati ozljede.

Popularni proizvođač Mondelēz povlači jednu vrstu Milka čokolada u Njemačkoj. Opozivom je pogođeno više serija čokolade, piše Fenix magazin.

Kako kupci mogu prepoznati pogođene Milka čokolade?

"Sigurnost naših potrošača i kvaliteta naših proizvoda uvijek su nam glavni prioritet. Stoga, kao mjeru opreza, povlačimo jasno definirane proizvodne serije Milka karamel čokolade (100 g, EAN 7622210349675) s datumima najbolje upotrebe i proizvodnim kodovima otisnutim na pakiranju."

Rok trajanja 20. veljače 2026. / OSV1252132

Rok trajanja Rok trajanja 20. veljače 2026. / OSV1252133

Rok trajanja 21. veljače 2026. / OSV1252141

Rok trajanja 26. veljače 2026. / OSV1252223

Rok trajanja 27. veljače 2026. / OSV1252231

Rok trajanja 27. veljače 2026. / OSV1252232

Rok trajanja 27. veljače 2026. / OSV1252233

Proizvod: Milka karamela čokolada (njem. Milka Caramel Schokolade)

Količina: 100 grama

Proizvođač: Mondelēz International

Opoziv: U cijeloj Njemačkoj

Oglasio se Mondelēz International

Mondelēz International je na svojoj stranici naveo kako u nekoliko slučajeva proizvod može sadržavati vidljiva strana plastična tijela.

“Kao mjeru opreza, molimo vas da se suzdržite od konzumiranja proizvoda ako ste ga kupili s navedenim rokom trajanja i proizvodnim kodovima, a još ga niste konzumirali.

Ovo povlačenje ne utječe na druge proizvode tvrtki Milka ili Mondelēz International.

Za pitanja ili pritužbe obratite se timu za korisničku podršku tvrtke Mondelēz International. Možete ih kontaktirati telefonom na 00800 83 00 00 36 (besplatno) ili e-poštom na [email protected]”, naveo je Mondelēz International.

Kako izgleda proizvod na kojeg se odnosi opoziv pogledajteovdje.

