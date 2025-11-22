Otkrivena plastična strana tijela: Opoziv Milka čokolada u cijeloj Njemačkoj

Proizvođač Mondelēz povlači Milka čokolade u Njemačkoj. Razlog opoziva su strani predmeti u proizvodu koji bi mogli uzrokovati ozljede.
Popularni proizvođač Mondelēz povlači jednu vrstu Milka čokolada u Njemačkoj. Opozivom je pogođeno više serija čokolade, piše Fenix magazin.
Kako kupci mogu prepoznati pogođene Milka čokolade?
"Sigurnost naših potrošača i kvaliteta naših proizvoda uvijek su nam glavni prioritet. Stoga, kao mjeru opreza, povlačimo jasno definirane proizvodne serije Milka karamel čokolade (100 g, EAN 7622210349675) s datumima najbolje upotrebe i proizvodnim kodovima otisnutim na pakiranju."
Rok trajanja 20. veljače 2026. / OSV1252132
Rok trajanja Rok trajanja 20. veljače 2026. / OSV1252133
Rok trajanja 21. veljače 2026. / OSV1252141
Rok trajanja 26. veljače 2026. / OSV1252223
Rok trajanja 27. veljače 2026. / OSV1252231
Rok trajanja 27. veljače 2026. / OSV1252232
Rok trajanja 27. veljače 2026. / OSV1252233
Proizvod: Milka karamela čokolada (njem. Milka Caramel Schokolade)
Količina: 100 grama
Proizvođač: Mondelēz International
Opoziv: U cijeloj Njemačkoj
Oglasio se Mondelēz International
Mondelēz International je na svojoj stranici naveo kako u nekoliko slučajeva proizvod može sadržavati vidljiva strana plastična tijela.
“Kao mjeru opreza, molimo vas da se suzdržite od konzumiranja proizvoda ako ste ga kupili s navedenim rokom trajanja i proizvodnim kodovima, a još ga niste konzumirali.
Ovo povlačenje ne utječe na druge proizvode tvrtki Milka ili Mondelēz International.
Za pitanja ili pritužbe obratite se timu za korisničku podršku tvrtke Mondelēz International. Možete ih kontaktirati telefonom na 00800 83 00 00 36 (besplatno) ili e-poštom na [email protected]”, naveo je Mondelēz International.
Kako izgleda proizvod na kojeg se odnosi opoziv pogledajteovdje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
