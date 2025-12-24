Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme na cestama u Lici i Gorskom kotaru te pojedinim cestama Zadarske, Šibensko-kninske, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, uključujući autocestu A6 između čvorova Bosiljevo II i Kikovica, državnu cestu DC1 na dionici Budačka Rijeka-Grabovac-Korenica-Udbina i državnu cestu DC3 kroz Gorski kotar.