Oglas

HAK

Zbog snijega ograničenja i zabrane, poteškoće i u pomorskom prometu

author
Hina
|
24. pro. 2025. 16:39
Snimka zaslona 2025-12-24 163423
HAK, screenshot

Zbog snijega koji pada u Lici, Gorskom kotaru te središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, na brojnim su cestama ograničenja i zabrane, a u prekidu su i neke trajektne, brodske i katamaranske linije, upozoravaju u srijedu popodne iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Oglas

Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme na cestama u Lici i Gorskom kotaru te pojedinim cestama Zadarske, Šibensko-kninske, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, uključujući autocestu A6 između čvorova Bosiljevo II i Kikovica, državnu cestu DC1 na dionici Budačka Rijeka-Grabovac-Korenica-Udbina i državnu cestu DC3 kroz Gorski kotar.

U priobalju puše olujna bura te su ograničenja na cestama u podvelebitskom području i na cestama riječkog područja.

Zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti. Na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju HAK upozorava na moguće odrone. Vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme.

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema slobodnog cestovnog pravca iz unutrašnjosti prema Rijeci /Istri, a prema Dalmaciji mogu voziti autocestom A1.

U tijeku je zimsko održavanje (posipanje i čišćenje) autocesta i ostalih cesta pa HAK vozače upozorava da ne pretječu vozila zimske službe.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su ﻿trajektne ﻿linije ﻿Lopar-Valbiska i Brestova-Porozina, katamaranske linije Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka, Ubli - Korčula - Dubrovnik, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Sobra (Mljet) - Šipanska Luka - Dubrovnik, te Ubli - Korčula - Dubrovnik.

U prekidu je i trajektna linija 831 Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ ﻿kao i brodska linija Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ, Zadar - Preko, te Mali Lošinj-Unije-Susak.

Teme
HAK HAK upozorenja Prekinute linije Stanje na cestama Zabrane prometa Zimski uvjeti

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ