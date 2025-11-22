NA SLEME, NA SLEME...
FOTO / Pravi zimski ugođaj: Snijeg prekrio Sljeme, mnogi dan proveli na snijegu
Mnogi Zagrepčani današnji dan su proveli uživajući u snježnim radostima na Sljemenu. Posebni su bili oduševljeni oni najmlađi.
Prve pahulje nisu zabijelile samo Zagreb nego i mnoge druge krajeve diljem zemlje. Mnogi su tako današnji dan proveli na snijegu, a evo kako se uživalo na Sljemenu u Zagrebu.
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare