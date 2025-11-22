Oglas

NA SLEME, NA SLEME...

FOTO / Pravi zimski ugođaj: Snijeg prekrio Sljeme, mnogi dan proveli na snijegu

author
N1 Info
|
22. stu. 2025. 22:36
22.11.2025., Zagreb - Snijezni ugodjaj na Zagrebackom Sljemenu. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Mnogi Zagrepčani današnji dan su proveli uživajući u snježnim radostima na Sljemenu. Posebni su bili oduševljeni oni najmlađi.

Oglas

Prve pahulje nisu zabijelile samo Zagreb nego i mnoge druge krajeve diljem zemlje. Mnogi su tako današnji dan proveli na snijegu, a evo kako se uživalo na Sljemenu u Zagrebu.

22.11.2025., Zagreb - Snijezni ugodjaj na Zagrebackom Sljemenu. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
22.11.2025., Zagreb - Snijezni ugodjaj na Zagrebackom Sljemenu. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
22.11.2025., Zagreb - Guzva na pocetnoj stanici Zicare. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
+ 3
Pogledajte Galeriju
Teme
Snijeg na Sljemenu sljeme

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ