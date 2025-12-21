Oglas

HAK

Ogromne gužve na graničnim prijelazima sa Srbijom i BiH: Na Bajakovu čekanja do šest sati

Hina
21. pro. 2025. 20:14
hak bajakovo
HAK

U većem dijelu zemlje kolnici su vlažni i skliski, ponegdje ima i magle, duža su višesatna čekanja na pojedinim graničnim prijelazima s BiH i Srbijom u oba smjera,  izvijestio je u nedjelju navečer Hrvatski autoklub (HAK).

Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog uočenog predmeta na autocesti A1 između Blata na Cetini i Biska u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat.

U pomorskom prometu nema poteškoća.﻿ Na graničnim prijelazima s BiH:  Stara Gradiška (Bosanska Gradiška) i Jasenovac (Donja Gradina)  čekanja u putničkom prometu su od jedan do 2 sata.

Na graničnim prijelazima sa Srbijom Bajakovo (Batrovci), Tovarnik (Šid) i Erdut (Bogojevo) čekanja u putničkom prometu su oko 2 sata, a u teretnom prometu od 2 do 6 sati.

Teme
Autocesta A1 Bajakovo BiH Granični prijelazi Hrvatska Promet Prometni uvjeti Srbija Čekanja na granicama

