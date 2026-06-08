OPREZ!
Zbog toksina stafilokoka inspektorat opozvao popularne francuske sireve
Zbog prisutnosti enterotoksina bakterije Staphylococcus auerus, Državni je inspektorat s tržišta povukao sireve Ile de France Petit Brie 125g i Ile de France Petit Camembert 125g.
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Kako su izvijestili u ponedjeljak, riječ je isključivo o proizvodima s podacima: Ile de France Petit Brie 125g, LOT S26097F3P3, upotrijebiti do 06/06/27 i Ile de France Petit Camembert, 125g, LOT S26100F5P1i LOT S26100F5P2, upotrijebiti do 09/06/27.
Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.
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