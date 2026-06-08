osnovnoškolac
Tragedija u Velikog Gorici: Učenik se ugušio u školi
N1 Info
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08. lip. 2026. 17:48
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Na teren su izašli pripadnici Hitne pomoći koji ga nažalost nisu mogli spasiti
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Učenik jedne osnovne škole u Velikoj Gorici ugušio se tijekom jela u ponedjeljak, potvrdio je izvor upoznat s tragedijom za RTL Danas.
Navodno se ugušio tijekom jela.
Na teren su izašli pripadnici Hitne pomoći koji ga nažalost nisu mogli spasiti. Šef Hitne priznao je da u svojoj dugoj karijeri nije vidio tako nešto, dodao je izvor.
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