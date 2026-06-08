Oglas

osnovnoškolac

Tragedija u Velikog Gorici: Učenik se ugušio u školi

author
N1 Info
|
08. lip. 2026. 17:48
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Primopredaja cetiri vozila hitne medicinske službe Zavodu za hitnu medicinu Brodsko-posavske zupanije. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL
Ivica Galovic/PIXSELL (ilustracija)

Na teren su izašli pripadnici Hitne pomoći koji ga nažalost nisu mogli spasiti

Oglas

Učenik jedne osnovne škole u Velikoj Gorici ugušio se tijekom jela u ponedjeljak, potvrdio je izvor upoznat s tragedijom za RTL Danas. 

Navodno se ugušio tijekom jela. 

Na teren su izašli pripadnici Hitne pomoći koji ga nažalost nisu mogli spasiti. Šef Hitne priznao je da u svojoj dugoj karijeri nije vidio tako nešto, dodao je izvor. 

Teme
gušenje nesreća smrt učenik škola

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ