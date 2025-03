Stipić odgovorio Piletiću: Netko tko je pobjegao iz zbornice me podučava kako brinuti o učenicima?!

Podijeli :

Željko Stipić iz Sindikata Preporod razgovarao je s Ninom Kljenak u Novom danu o jednodnevnom štrajku upozorenja koji se u školama širom Hrvatske održava danas.

“Nema se tu što reći”, kaže o izjavi ministra Piletića.

“U štrajku svatko treba raditi svoj posao. Uloga je sindikata da štrajk uspije. Neka svatko radi svoj posao. Sad mene koji sam 34 godine u zbornici netko tko je pobjegao iz zbornice prije dvije godina podučava kako brinuti o učenicima”, govori Stipić.

Jučer je održana i telefonska sjednica Vlade zbog štrajka upozorenja u obrazovanju.

“Izvanredna sjednica Vlade, mislio sam da se nešto hitno događa. Ako želite donijeti odluku da štrajk ne bude plaćen, to možete donijeti do dana kad krene obračun plaća. Ovo je samo poruka, zastrašujuća. To je nama neka vrsta komplimenta. Oni ozbiljno shvaćaju ono što mi već tjednima to najavljujemo i na terenu radimo”, kaže Stipić.

Na pitanje smanjuje li se prostor za dijalog odgovara: “Ministar Fuchs je na tu prijetnju dodao još nešto, a to je njegova prijetnja da učitelja ima previše. To se može shvatiti kao najava puno opasnijeg nečeg od toga da neće biti plaćen taj jedan dan u štrajku. Kad to kažete dan uoči štrajka, to znači da ste spremni razračunati se s onim koji vam prave probleme. Znači li to da su spremni na zatvaranjem škola u nekim sredinama?”

“A što se tiče te najave da neće biti plaćeno, Vlada ima pravo ne platiti štrajk, ali ne može govoriti da će se nadoknaditi taj posao. Bude li se to nadoknađivalo, onda će to biti plaćeno. Ako vlada misli da može kazniti učitelje, bez da kazni učenike,… Ako se to bude nadoknađivalo, platit će se. Bude li se nadoknađivalo subotom, platit će se i više”, jasan je Stipić.

O tome da bi dio učitelja možda mogao odraditi posao umjesto kolega u štrajku, kaže: “To može samo sporadično, ne možete vi tako riješiti problem. Oni su poslali poruku da su spremni platiti prekovremeni rad onima koji su spremni raditi u mjesto učitelja u štrajku. Da oni ne paze na svaki sat prekovremenog i ne plaćaju ga mnogima u školama i to godinama… A sad su odjednom široke ruke.. To je proziran pokušaj sabotiranja naše akcije.”

