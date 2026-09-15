NA ORANICI
Umirovljenik kod Vukovara traktorom aktivirao odbačenu ručnu bombu
Traktorist je ozlijeđen na oranici kod Vukovara gdje je traktorom nagazio na odbačenu ručnu bombu, izvijestili su u utorak iz Policijske uprave vukovarsko-srijemske.
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Na mjestu nesreće ozlijeđenom 73-godišnjaku je pružena hitna medicinska pomoć te je prevezen u Nacionalnu memorijalnu bolnicu "Dr. Juraj Njavro" u Vukovaru gdje je utvrđeno da ima lakše ozljede.
Provedenim očevidom u suradnji s policijskim službenicima protueksplozijske zaštite utvrđeno je da je 73-godišnjak tijekom obavljanja poljoprivrednih radova na oranici u blizini ceste koja vodi od Negoslavaca do Vukovara poljoprivrednim strojem aktivirao ostavljenu ručnu bombu.
Zbog sumnje da je zasad nepoznati počinitelj bezobzirno odbacio ručnu bombu i time počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom, nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljena kaznena prijava.
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