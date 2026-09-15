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NA ORANICI

Umirovljenik kod Vukovara traktorom aktivirao odbačenu ručnu bombu

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Hina
|
15. ruj. 2026. 20:48
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Ilustracija: Ethereal Optics/Unsplash

Traktorist je ozlijeđen na oranici kod Vukovara gdje je traktorom nagazio na odbačenu ručnu bombu, izvijestili su u utorak iz Policijske uprave vukovarsko-srijemske.

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Na mjestu nesreće ozlijeđenom 73-godišnjaku je pružena hitna medicinska pomoć te je prevezen u Nacionalnu memorijalnu bolnicu "Dr. Juraj Njavro" u Vukovaru gdje je utvrđeno da ima lakše ozljede.

Provedenim očevidom u suradnji s policijskim službenicima protueksplozijske zaštite utvrđeno je da je 73-godišnjak tijekom obavljanja poljoprivrednih radova na oranici u blizini ceste koja vodi od Negoslavaca do Vukovara poljoprivrednim strojem aktivirao ostavljenu ručnu bombu.

Zbog sumnje da je zasad nepoznati počinitelj bezobzirno odbacio ručnu bombu i time počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom, nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljena kaznena prijava.

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Teme
nesreća vukovar ručna bomba traktorist vukovar

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