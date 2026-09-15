"Mi već imamo pakt o migracijama koji je u tom pogledu zaoštrio i, na primjer, dao je mogućnost da se naprave trijaže na samom graničnom području, tako da se ne treba ići kroz cijelu tu dugu proceduru, već u toj trijaži može se vidjeti tko doista ima pravo na azil, tj. onaj koji doista bježi od opasnosti za život, a koji je samo ilegalni migrant koji želi zbog ekonomskih mogućnosti biti u Europskoj uniji."