pažljivo pojačavaju pritisak
Ovo je iranska računica uoči američkih izbora za Kongres
Uoči izbora za američki Kongres u studenome, Teheran pažljivo pojačava pritisak na Washington. Cilj je pokazati vojnu snagu i povećati troškove sukoba za SAD, ali bez izazivanja rata koji bi mogao izmaknuti kontroli.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je 9. rujna da će rat završiti neposredno nakon kongresnih izbora jer Iran više ne može izdržati. Pritom je ponovno branio američke napade tvrdnjom da su usmjereni na sprječavanje razvoja iranskog nuklearnog oružja. Obećao je i pad cijena nafte nakon američke pobjede.
Izbori za Kongres održat će se 3. studenoga 2026. godine, a rast cijena goriva i energenata mogao bi postati ozbiljan politički problem za republikance. Cijena barela sirove nafte Brent 9. rujna ponovno je premašila 100 dolara, dok su napetosti dodatno porasle zbog sukoba oko Hormuškog tjesnaca, piše DW.
Prema navodima američke vlade, američke oružane snage 8. rujna uništile su pet iranskih tankera za prijevoz sirove nafte. Akcija je uslijedila nakon navodnih napada iranske Revolucionarne garde na američki ratni brod.
Teheran želi pritisak, ali ne i totalni rat
Stručnjak za Bliski istok Mohamed Ghaedi smatra da Iran eskalaciju koristi kao sredstvo pregovaranja. Teheran želi pokazati da može ugroziti američke vojne snage i ometati pomorski promet u regiji, ali pritom nastoji ostati ispod praga koji bi Washingtonu dao povod za sveobuhvatnu vojnu intervenciju.
"Iran pokušava nametnuti Sjedinjenim Državama dodatne troškove uoči izbora za Kongres", rekao je Ghaedi za DW, ističući da relativno ograničen broj napada može biti dio strategije kontrolirane eskalacije.
Iranu bi, iz vlastite perspektive, odgovarao povratak na lipanjski Memorandum iz Islamabada. Predsjednik Masud Pezeškian krajem kolovoza poručio je da bi se Teheran sporazumu vratio ako bi i SAD ponovno ispunjavao svoje obveze.
Ipak, Ghaedi upozorava da je povratak dogovoru zasad malo vjerojatan. Jedna od ključnih prepreka, prema njegovim riječima, jest odredba koja predviđa povlačenje Izraela iz Libanona.
Washington razmatra poteze nakon izbora
Izbori za izraelski parlament održat će se 27. listopada, manje od tjedan dana prije američkih kongresnih izbora. U Teheranu se zato očekuje da bi se o daljnjem razvoju sukoba moglo odlučivati tek nakon tog izbornog ciklusa.
Reuters je 2. rujna izvijestio da Trumpovi savjetnici zagovaraju ograničavanje eskalacije prije američkih izbora zbog straha od političke štete za Republikance. Istodobno se u Bijeloj kući navodno razmatra mogućnost proširenja vojnih operacija nakon izbora.
Hoće li do nove eskalacije doista doći, zasad ostaje otvoreno pitanje. U međuvremenu bi se gospodarski pritisak na Iran mogao dodatno povećavati.
Diplomacija pokušava spriječiti širu krizu
Iranski ekonomist Ahmad Alavi upozorava da gospodarski pritisak ne znači nužno i političke ustupke. Ako iransko vodstvo zaključi da je cilj pritiska slabljenje ili rušenje vlasti, moglo bi procijeniti da su ustupci opasniji od nastavka vojne konfrontacije.
Prema Alaviju, Teheran bi bio spremniji na kompromis kada bi postojala vjerodostojna mogućnost smanjenja pritiska i pouzdan kanal za pregovore.
Oman i nekoliko zaljevskih država pokušavaju ponovno pokrenuti diplomatske napore. Prema pisanju Financial Timesa, ministri vanjskih poslova zaljevskih zemalja trebali bi se sastati s iranskim kolegom u Salali kako bi razgovarali o privremenom osiguravanju komercijalne plovidbe kroz Hormuški tjesnac. Za takav dogovor vjerojatno bi bila potrebna i suglasnost Washingtona.
Unatoč diplomatskim inicijativama, iransko vodstvo u javnosti zadržava tvrd stav. Potpredsjednik parlamenta Ali Nikzad 9. rujna poručio je da će Iran nastaviti rat do konačne pobjede, dok je glasnogovornik Revolucionarne garde Hosein Mohebi zaprijetio snažnijim odgovorom ako se američki napadi nastave.
Revolucionarna garda 10. rujna objavila je i snimku za koju tvrdi da prikazuje zapljenu američkog bespilotnog podvodnog plovila u Hormuškom tjesnacu.
Što nakon američkih kongresnih izbora?
Ishod američkih izbora mogao bi značajno utjecati na daljnji tijek sukoba. Ako Demokrati preuzmu kontrolu nad Kongresom i pokušaju ograničiti Trumpovo vođenje rata, Teheran bi mogao dodatno oprezno odmjeravati svoje poteze.
Iransko vodstvo vjerojatno će nastojati izbjeći poteze koji bi u SAD-u mogli izazvati stranačko jedinstvo i omogućiti Trumpovoj administraciji široku potporu za nastavak vojne kampanje.
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