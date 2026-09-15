Njemački kancelar
Merz otkazao put u New York, poznat i razlog
Njemački kancelar Friedrich Merz neće otputovati u New York kao što je planirano sljedećeg tjedna jer je njegova prisutnost potrebna u Berlinu, izjavio je u utorak vladin izvor.
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Konzervativni kancelar našao se pod pritiskom nakon povijesnog rezultata krajnje desne stranke Alternative za Njemačku (AfD) u saveznoj državi Saska-Anhalt, dok mu kao sljedeći izazov već u nedjelju dolaze još dva pokrajinska izbora.
Merz je prema planu trebao sudjelovati na Općoj skupštini UN-a u New Yorku.
Kancelar je pod golemim pritiskom nakon katastrofalnih izbornih rezultata za njegovu konzervativnu stranku Kršćansko-demokratsku uniju (CDU) na izborima 6. rujna u Saskoj-Anhaltu, gdje je AfD zamalo osvojio apsolutnu većinu, ističe agencija dpa.
Ove nedjelje suočava se s dvama teškim izborima kada na birališta izlaze birači u istočnonjemačkoj saveznoj državi Mecklenburg-Zapadno Pomorje i u gradu-državi Berlinu.
Projekcije pokazuju da je njegov CDU na povijesno najnižoj razini u Mecklenburgu-Zapadnom Pomorju, dok u Berlinu, gdje stranka predvodi trenutačnu koaliciju grada-države, vodi utrku rame uz rame s krajnje lijevom strankom Ljevica (Die Linke).
AfD drži treće mjesto u glavnom gradu, ujedno i najvećem gradu u Njemačkoj.
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