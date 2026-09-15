Otpad iz Gospića stiže u Koromačno? SDP traži izvanrednu sjednicu: "Moramo reći dosta..."

"Ovo nije pitanje vlasti i oporbe. Kada je riječ o zdravlju ljudi i sigurnosti Labinštine, Istra mora govoriti jednim glasom", poručili su istarski SDP-ovci i upitali: "Ako je otpad koji se iz Gospića planira dovoziti u Koromačno doista neopasan, zašto ga treba voziti preko pola Hrvatske i suspaljivati upravo u Koromačnu? Gdje su potpune analize koje će građanima nedvojbeno pokazati što se točno dovozi?".