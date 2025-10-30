ZET pod blokadom zbog sumnje na kibernetički napad: Ove usluge su van funkcije

Zagrebački električni tramvaj (ZET) u četvrtak prijepodne preventivno je izolirao svoj informacijski sustav zbog sumnje u pokušaj kibernetičkog napada, priopćila je ta gradska tvrtka te ističe da zagrebački javni prijevoz teče nesmetano.
"Pokrenuti su sigurnosni protokoli kako bi se zaštitio sustav te u suradnji s nadležnim tijelima i vanjskim stručnjacima radimo na procjeni i analizi stanja", ističu iz ZET-a.
Prijevoz tramvajima i autobusima funkcionira nesmetano, no zbog preventivnog izoliranja informacijskog sustava privremeno su izvan funkcije prodajna mjesta ZET-a te šalteri prodaje na žičari.
Privremeno je nedostupna i mogućnost plaćanja prijevozne usluge putem aplikacije MojZET i korištenje web portala moj.zet.hr.
Vrijednosne i pretplatne fizičke kartice i dalje su u funkciji, a za plaćanje prijevozne usluge dostupne su papirnate karte kod vozača i na kioscima ugovornih partnera, naveli su iz ZET-a.
Ističu da će o rezultatima analize i daljnjim koracima zbog sumnje na pokušaj kibernetičkog napada pravovremeno obavještavati javnost.
