Javni prijevoz se nastavlja

ZET pod blokadom zbog sumnje na kibernetički napad: Ove usluge su van funkcije

Hina
30. lis. 2025. 11:27
Patrik Macek / PIXSELL

Zagrebački električni tramvaj (ZET) u četvrtak prijepodne preventivno je izolirao svoj informacijski sustav zbog sumnje u pokušaj kibernetičkog napada, priopćila je ta gradska tvrtka te ističe da zagrebački javni prijevoz teče nesmetano.

"Pokrenuti su sigurnosni protokoli kako bi se zaštitio sustav te u suradnji s nadležnim tijelima i vanjskim stručnjacima radimo na procjeni i analizi stanja", ističu iz ZET-a.

Prijevoz tramvajima i autobusima funkcionira nesmetano, no zbog preventivnog izoliranja informacijskog sustava privremeno su izvan funkcije prodajna mjesta ZET-a te šalteri prodaje na žičari.

Privremeno je nedostupna i mogućnost plaćanja prijevozne usluge putem aplikacije MojZET i korištenje web portala moj.zet.hr.

Vrijednosne i pretplatne fizičke kartice i dalje su u funkciji, a za plaćanje prijevozne usluge dostupne su papirnate karte kod vozača i na kioscima ugovornih partnera, naveli su iz ZET-a.

Ističu da će o rezultatima analize i daljnjim koracima zbog sumnje na pokušaj kibernetičkog napada pravovremeno obavještavati javnost.

ZET javni prijevoz kibernetički napad tramvaji zet

