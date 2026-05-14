MUČENJE ŽIVOTINJA

DORH ispitao i predložio istražni zatvor za ženu (76) koja je s pokojnim mužem mučila pse i mačke na Učki

14. svi. 2026. 17:42
Azil za pse "Društvo za zaštitu životinja Rijeka"

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci je, po primitku kaznene prijave Policijske uprave primorsko-goranske, ispitalo je hrvatsku državljanku (1949.) zbog kaznenih djela ubijanja ili mučenja životinja iz članka 205. stavak 1. Kaznenog zakona.

Kako DORH navodi u priopćenju, postoji osnovana sumnja da je 76-godišnjakinja u razdoblju od 2022. do 13. svibnja 2026. na području Učke, zajedno i dogovorno sa svojim sada pokojnim partnerom, postupala protivno odredbama Zakona o zaštiti životinja.

"Naime, osnovano se sumnja da je u neprikladnom smještaju bez hrane držala najmanje 79 pasa i šest mačaka, ne vodeći brigu o zdravlju i dobrobiti životinja na način da im pravovremeno osigura veterinarsku pomoć i zbrine bolesne, ozlijeđene i iscrpljene životinje, što je dovelo do uginuća najmanje 35 pasa", ističe se u priopćenju.

Sucu istrage Županijskog suda u Rijeci predloženo je određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenice zbog opasnosti od bijega i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članka 123. stavak 1. točka 1. i 3. Zakona o kaznenom postupku).

