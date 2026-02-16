Oglas

"skandalozni Dabro"

SDP: Ne znamo je li riječ o iznenadnom Hrebakovom prosvjetljenju ili loše režiranom igrokazu

N1 Info
16. velj. 2026. 10:54
Iz SDP-a su se oglasili na društvenim mrežama i komentirali sporne snimke DP-ovca Josipa Dabre te prijetnje HSLS-ovg Hrebaka izlaskom iz vladajuće koalicije.

"Josip Dabro danas isti je onaj skandalozni Dabro kakav je bio i jučer, ali je porazno što se Dario Hrebak tek sada „budi“ nakon što je godinama šutio na korupciju, desničarenje i ideološke ispade svojih partnera. Ne znamo je li riječ o iznenadnom prosvjetljenju ili loše režiranom igrokazu, ali znamo da je cijela većina predvođena Plenkovićem odgovorna za političku trgovinu koja održava ovakve aktere na vlasti. Hrvatska nije talac nečijih pjesama, nego trgovine i reprogramiranja saborske većine, a takva politika je štetna i nedostojna odgovornog vođenja države!" objavili su SDP i Saša Đujić na Facebooku.

