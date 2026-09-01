Župan Boban proglasio prirodnu nepogodu zbog požara na području Omiša
Župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban proglasio je u utorak prirodnu nepogodu uzrokovanu požarom koji je 13. kolovoza zahvatio područje Grada Omiša, na prostoru Lokva Rogoznica – Mimice – Omiš, izvijestio je županov ured pozvavši oštećene da prijave štetu.
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Pozivaju se svi oštećenici s područja obuhvaćenog požarom da prijave nastalu štetu na svojoj imovini Gradskom povjerenstvu Grada Omiša za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. To je povjerenstvo zaduženo za zaprimanje i obradu prijava, procjenu i evidentiranje nastalih šteta te provedbu daljnjih postupaka vezanih uz ostvarivanje prava oštećenika na naknadu odnosno dodjelu pomoći za nastalu štetu.
Oštećenik je dužan prijaviti štetu nadležnom Gradskom povjerenstvu najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode.
Sve detaljne informacije o načinu i postupku prijave štete, potrebnoj dokumentaciji i obrascima za prijavu dostupne su u Pozivu za prijavu štete od požara na području Grada Omiša, objavljenom na službenim mrežnim stranicama Grada Omiša.
U omiškom požaru nastale su velike materijalne štete na građevinama, šumama i poljoprivrednim površinama te imovini fizičkih i pravnih osoba, kao i znatni troškovi povezani sa sanacijom posljedica požara.
Odluku o proglašenju prirodne nepogode župan Boban je donio u dogovoru s gradonačelnikom Omiša Zvonkom Močićem.
Most: Pomoć se mora pretočiti u brza i konkretna rješenja
Stranka Most ocijenila je kako su proglašenje prirodne nepogode i 20 milijuna eura početne pomoći, koje je nedavno osigurala Vlada, važni prvi koraci, ali i naglasila kako ljudima koji su izgubili domove, imovinu i izvore prihoda nisu dovoljne najave i administrativne odluke.
Pomoć se mora pretočiti u brza, konkretna i operativna rješenja na terenu, poručili su iz te stranke.
Podsjetili su da požar na omiškom području nije uništio samo kuće i apartmane, nego i egzistenciju brojnih malih obiteljskih iznajmljivača te zatražili hitno oslobađanje od paušalnog poreza, turističke pristojbe, turističke članarine i drugih parafiskalnih nameta do kraja 2026. godine za sve iznajmljivače i turističke djelatnike čiji su objekti uništeni ili teško oštećeni, odnosno kojima je zbog posljedica požara onemogućeno poslovanje.
Onima koji su te obveze za 2026. godinu već podmirili, uplaćeni iznos mora se priznati kao preplata za buduće obveze ili vratiti u najkraćem mogućem roku, poručuje Most.
Traži i da država bez odgode i birokratskog otezanja procijeniti stvarnu štetu te osigura da najavljena financijska pomoć što prije stigne do pogođenih obitelji
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