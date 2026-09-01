Župan Boban proglasio prirodnu nepogodu zbog požara na području Omiša

Podsjetili su da požar na omiškom području nije uništio samo kuće i apartmane, nego i egzistenciju brojnih malih obiteljskih iznajmljivača te zatražili hitno oslobađanje od paušalnog poreza, turističke pristojbe, turističke članarine i drugih parafiskalnih nameta do kraja 2026. godine za sve iznajmljivače i turističke djelatnike čiji su objekti uništeni ili teško oštećeni, odnosno kojima je zbog posljedica požara onemogućeno poslovanje.