"U ovom trenutku je falilo malo zdravog razuma, oporba ide previše radikalno lijevo. Samo slušam o Thompsonovog koncertu, ja ga ne slušam, znam par pjesama. Non stop su ga prozivali i od njega napravili zvijezdu. Imate rat na Bliskom istoku i posljedice što će imati direktni udar na naš standard i mi razgovaramo tko što sluša? Koji je vaš stav o Snježani Đurišić koja je pjevala četničke pjesme. Ne možete pjevati niti radikalno četničke pjesme, a niti ustaške, stav treba biti jedinstven i jasan. Povratci u 1945. mene ne zanimaju i to je glavni razlog, oporba se bavi stvarima od prije 80 godina. Slušam iste narativ kod radikalnih Srba 90-ih godina na televiziji gdje se priča o Tuđmanu kao poglavniku", rekao je.