Nova ruka Plenkovića
Zurovec: Radikalna desnica sjedi u većini. Neke njihove stavove ne podržavam, ali razumijem ih što se tiče SDSS-a
Nakon što se Dario Zurovec pridružio vladajućoj većini te postao 78. ruka u Hrvatskom saboru, gostovao je kod naše Nine Kljenak u N1 Studiju uživo.
O razlozima pridruživanja Plenkovićevoj većini, Zurovec je u petak govorio u Saboru:
"Kako ćete inače nešto napraviti? Tako su postavljene stvari u Hrvatskoj, nisam ih ja takvima postavio. Kad ste u oporbi, uvijek vam nedostaje jedan papir. To nije normalno, ali kako ćete to promijeniti ako niste u vlasti. U Sv. Nedelji sam kao vlast uspio promijeniti određene stvari."
"Lako i ja napravim gaf"
"Jasno mi je da se rado secira svaka moja rečenica, lako i ja napravim gaf, to s papirom je bio gaf. U ovoj situaciji gdje se polarizira javnost i gdje se jedan dio oporbe šest do sedam mjeseci bavi Thompsonovim koncertom i ustašama, logično je da se podrži netko tko je zdravorazuman. HDZ, kao i ja, ima svojih mana i grešaka, ali u odnosu na ono što se nudi na alternativi... bombardiranje o ustašama, je li važniji Thompsonov koncert ili cijene nafte?", rekao je Zurovec u N1 Studiju uživo našoj Nini Kljenak.
"U većini postoji radikalna desnica"
Smatra da u većini postoji radikalna desnica: "Jedan dio je, osobno me to ne smeta jer s njima imam kontakte samo oko jednog dijela. Neke njihove stavove ne podržavam, nije u redu nekoga vrijeđati, ali razumijem neke stavove što se tiče SDSS-a, nisam stekao dojam da se bore na pravi način za srpsku nacionalnu manjinu u Hrvatskoj."
"Nije u redu vrijeđati bilo koga samo zato što su pripadnici drugog naroda. Nećete im pomoći da samo za sebe tražite neke stvari iz proračuna ili da financirate novine koje pljuju po Hrvatskoj. Ako Hrvatska ne valja, zašto su i dalje tu, zašto pljuju. Da pljujem po Hrvatskoj ili iznosim neistine u strane mediji, to je prelazak granice zdravog ukusa. Ako vidite pojedince koji su palili hrvatsku zastavu, to je u nekim državama teroristički čin. Treba poštovati državu u kojoj se nalazite. Mi smo u Europi, slobodne su granice. Sjedite u Saboru i lažno pljujete kako smo netolerantno društvo", dodao je.
Zurovec smatra da radikalna desnica nije većinska stranka u vladajućoj većini i da se radi o pojedincima: "Biblija kaže - onaj koji je bez grijeha, neka prvi baci kamen."
"Falilo je malo zdravog razuma"
Motiv ulaska u vladajuću većinu?
"U ovom trenutku je falilo malo zdravog razuma, oporba ide previše radikalno lijevo. Samo slušam o Thompsonovog koncertu, ja ga ne slušam, znam par pjesama. Non stop su ga prozivali i od njega napravili zvijezdu. Imate rat na Bliskom istoku i posljedice što će imati direktni udar na naš standard i mi razgovaramo tko što sluša? Koji je vaš stav o Snježani Đurišić koja je pjevala četničke pjesme. Ne možete pjevati niti radikalno četničke pjesme, a niti ustaške, stav treba biti jedinstven i jasan. Povratci u 1945. mene ne zanimaju i to je glavni razlog, oporba se bavi stvarima od prije 80 godina. Slušam iste narativ kod radikalnih Srba 90-ih godina na televiziji gdje se priča o Tuđmanu kao poglavniku", rekao je.
Dodaje da njega zanima razvoj: "Mali se ljudi bave s drugim ljudima, a veliki ljudi idejama i projektima."
"HDZ-ova većina je mirnija"
"Odlučio sam podržati HDZ-ovu većinu samo zato što je to mirnija i normalnija retorika u političkom životu Hrvatske, tu se bave s konkretnim stvarima", naveo je.
Svodite li političko djelovanje na projekte?
"Vrijednost je takva da će na kraju građani imati bolji javni prijevoz, imati kraće putovanje, duže biti sa svojom djecom. To je najveća vrijednost i to treba isticati. Ta pruga će biti narednih 100 godina. Radi se jer to ima pravog smisla," kaže.
"Našli smo se na projektnom i zdravorazumskom razgovoru, sve je išlo u smjeru razvoja. Nije to samo Sveta Nedjelja, ne vrti se svijet oko mene, radi se o potrebama građana, koje ću sada moći istaknuti kada sam uz vlast i imat ću više prilika. Možda od toga neće biti ništa, a možda će se realizirati vrlo brzo", tvrdi Zurovec.
Ističe da je vladajućoj većini "puna kapa" rasprava o Drugom svjetskom ratu.
