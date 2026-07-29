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Paklene vrućine

Cijela Hrvatska pod meteoalarmom zbog toplinskog vala: Gdje će biti najopasnije? Najgore stiže za vikend

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N1 Info
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29. srp. 2026. 11:20
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Toplinski val
Zeljko Lukunic/PIXSELL /DHMZ

Pod utjecajem ogranka anticiklone iznad većeg dijela jugozapadne i središnje Europe zadržavat će se vrlo topao i suh zrak idućih dana. Vruće i vrlo vruće bit će stoga i u našoj zemlji te će postojati velika i vrlo velika opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje, prognoza je DHMZ-a.

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Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature, koje se od subote 1. 8. očekuju uglavnom između 35 i 40 °C, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres bit će prisutan zbog nedovoljnog noćnog ohlađivanja, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 °C. 

Ovakve će se vremenske i temperaturne prilike, moguće čak i uz još malo više vrijednosti temperature, zadržati u većem dijelu prvog tjedna kolovoza. 

Četvrtak, 30.07.2026
DHMZ

Četvrtak

Prema najnovijoj prognozi DHMZ-a, u četvrtak će cijela Hrvatska biti pod meteoalarmom. Za riječku regiju izdano je crveno upozorenje, što znači da se očekuju iznimno opasni vremenski uvjeti. Minimalna temperatura iznosit će oko 34, a maksimalna 35 Celzijevih stupnjeva.

Ostatak Jadrana bit će pod narančastim upozorenjem, kao i zagrebačka regija. To znači da se očekuje opasno vrijeme uz dnevne temperature do 35 stupnjeva.

Petak, 31.07.2026
DHMZ

Petak

Prema trenutačnim projekcijama DHMZ-a, riječka i dubrovačka regija ostat će pod crvenim meteoalarmom i u petak, dok će zagrebačka, karlovačka, kninska i splitska regija biti pod narančastim upozorenjem.

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Teme
dhmz hrvatska meteoalarm toplinski val visoke temperature

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