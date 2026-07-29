Cijela Hrvatska pod meteoalarmom zbog toplinskog vala: Gdje će biti najopasnije? Najgore stiže za vikend

Zeljko Lukunic/PIXSELL /DHMZ

Pod utjecajem ogranka anticiklone iznad većeg dijela jugozapadne i središnje Europe zadržavat će se vrlo topao i suh zrak idućih dana. Vruće i vrlo vruće bit će stoga i u našoj zemlji te će postojati velika i vrlo velika opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje, prognoza je DHMZ-a.

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Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature, koje se od subote 1. 8. očekuju uglavnom između 35 i 40 °C, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres bit će prisutan zbog nedovoljnog noćnog ohlađivanja, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 °C.

Ovakve će se vremenske i temperaturne prilike, moguće čak i uz još malo više vrijednosti temperature, zadržati u većem dijelu prvog tjedna kolovoza.

DHMZ

Četvrtak

Prema najnovijoj prognozi DHMZ-a, u četvrtak će cijela Hrvatska biti pod meteoalarmom. Za riječku regiju izdano je crveno upozorenje, što znači da se očekuju iznimno opasni vremenski uvjeti. Minimalna temperatura iznosit će oko 34, a maksimalna 35 Celzijevih stupnjeva.

Ostatak Jadrana bit će pod narančastim upozorenjem, kao i zagrebačka regija. To znači da se očekuje opasno vrijeme uz dnevne temperature do 35 stupnjeva.

DHMZ

Petak

Prema trenutačnim projekcijama DHMZ-a, riječka i dubrovačka regija ostat će pod crvenim meteoalarmom i u petak, dok će zagrebačka, karlovačka, kninska i splitska regija biti pod narančastim upozorenjem.

Oglasilo se Ravnateljstvo civilne zaštite