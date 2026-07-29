Šef HC-a: "Ne radi se sanacija Pelješkog mosta, već otklanjanje nedostataka"

"U toj fazi gradnje to tad nije bilo moguće, sad može svatko pričati onako kako misli. Tehnologija izvedbe betona, pogotovo kod te vrste betona i brzine gradnje, može dovesti do toga da se, ako se beton ne njeguje kvalitetno i na vrijeme, pojave pukotine. One su prvo bile nevidljive, ali su se tijekom vremena eksploatacije proširile. Ne bih rekao da je izgradnja bila brza. Što je brza izgradnja? To je pojam o kojem se može raspravljati.