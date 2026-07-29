GARANCIJA OD 10 GODINA
Šef HC-a: "Ne radi se sanacija Pelješkog mosta, već otklanjanje nedostataka"
Pelješki most nakon četiri godine od otvaranja ide u uklanjanje nedostataka, a o razlozima pojave pukotina na pilonima, održavanju mosta i odgovornosti izvođača predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir razgovarao je s reporterkom Veselom Šegvić u emisiji Novi dan.
Marjan Pipenbaher, inženjer koji je projektirao Pelješki most upozorio je na određene brzine koje su se događale tijekom izvedbe, posebno jer se gradilo za vrijeme pandemije koronavirusa, zbog čega je, kako navodi, moglo doći do pogrešaka u održavanju betona. Rekao je i da nije očekivao da će se pukotine pojaviti na pilonima. Most je pušten u promet prije četiri godine.
Mnogo je pitanja oko Pelješkog mosta, za koji je poznato da nakon turističke sezone ide u uklanjanje nedostataka.
'Ne radi se sanacija mosta, već otklanjanje nedostataka'
O toj temi je u Novom danu govorio je predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir. Objasnio je kako je moguće da se samo četiri godine nakon otvaranja most mora sanirati.
"Mi to zovemo otklanjanje nedostataka, a ne sanacija. Sanacija je nešto što se provodi na svim objektima u Hrvatskoj, ali s malo većim protekom vremena. Ovo sada je u okviru garantnog perioda. Ja bih to više nazvao 'skrivenim nedostacima'. Tijekom gradnje, pretpostavljamo kod tehnologije izvedbe betona, došlo je do nekih situacija gdje su se u garantnom roku pojavile pukotine.
Površinski sloj na samim pilonima služi da štiti glavnu nosivu armaturu od utjecaja mora i soli. Te pukotine otvaraju put soli i vlazi da dođe do glavne armature i postoji opasnost od korozije. Korozija se događa, ali u puno dužem roku, most je projektiran na više od 100 godina. Mi u okviru garantnog roka moramo ukloniti te nedostatke i uklonit ćemo površinski sloj i izvest ćemo ga ponovno", rekao je Budimir.
'Ne bih rekao da je izgradnja bila brza'
Projektant Pelješkog mosta Marjan Pipenbaher rekao je da se tijekom gradnje, koja se odvijala u vrijeme pandemije koronavirusa, radilo prebrzo te da se pojava pukotina mogla predvidjeti.
"U toj fazi gradnje to tad nije bilo moguće, sad može svatko pričati onako kako misli. Tehnologija izvedbe betona, pogotovo kod te vrste betona i brzine gradnje, može dovesti do toga da se, ako se beton ne njeguje kvalitetno i na vrijeme, pojave pukotine. One su prvo bile nevidljive, ali su se tijekom vremena eksploatacije proširile. Ne bih rekao da je izgradnja bila brza. Što je brza izgradnja? To je pojam o kojem se može raspravljati.
Postoji tehnologija ugradnje betona, vrijeme njegovanja betona, uklanjanje oplata, svaka od tih faza. Možda svaka pojedina faza nije dobro izvedena ili se u tom trenutku nije dovoljno pažnje posvetilo", rekao je.
Na pitanje o održavanju mosta, Budimir je rekao da Hrvatske ceste redovito prate stanje konstrukcije.
"Hrvatske ceste su preuzele most i održavaju most. To je betonska konstrukcija koja se svake godine prati. Mi imamo ugovor sa stručnjacima koji prate kompletan most i u kakvom su stanju dijelovi mosta, tako i piloni. Zasad nije bilo potrebe na pilonima za ikakvim održavanjem", kazao je.
'CRBC će snositi troškove uklanjanja nedostataka'
Troškove uklanjanja nedostataka snosit će kineska tvrtka China Road and Bridge Corporation (CRBC), a Budimir je objasnio što će se dogoditi nakon isteka jamstvenog roka.
"Kad jamstvo prestane, Hrvatske ceste to preuzimaju na sebe. Jamstvo traje 10 godina, sve što se pojavi u 10 godina, izvođač će morati ukloniti nedostatke. Trenutno je Dubrovački most u sanaciji, isto kao i Paški, Krčki... Hrvatske ceste obnavljaju sve mostove. Slojevi se obnavljaju, a ovdje na Pelješkom mostu to se dogodilo nakon četiri godine", rekao je.
Optužnica protiv bivšeg šefa HC-a
Završena je istraga i podignuta optužnica protiv bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića. Uz Škorića i Čambera, Uskokovom optužnicom obuhvaćeni su i umirovljeni profesor zagrebačkog Prometnog fakulteta Anđelko Ščukanec te pročelnik Zavoda za prometnu signalizaciju Darko Babić.
Optužena je i Ščukančeva tvrtka Chemosignal, a tužiteljstvo skupinu tereti za primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem te zlouporabu položaja i ovlasti.
"Hrvatske ceste surađuju sa svim službama za sve podatke što je potrebno, a dalje ne bih komentirao dok se postupak ne završi", rekao je Budimir.
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