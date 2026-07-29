Zavod za hitnu medicinu o premlaćivanju mladića u Slavonskom Brodu: "Na mjestu događaja bili smo unutar devet minuta"

Ivica Galovic/PIXSELL

Nakon što je u medijima objavljena izjava sestre mladića, koji je pretučen u centru Slavonskog Broda, u kojoj tvrdi da se "Hitna nije ni pojavila" te da je ozlijeđenog mladića u bolnicu odvezla policija, oglasio se Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije.

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"Navod da Hitna medicinska služba nije izašla na mjesto događaja nije točan. Tim Hitne medicinske službe izašao je odmah po zaprimljenom pozivu i na mjestu događaja bio unutar 9 minuta. Osim toga dispečeri Hitne kontaktirali su i policiju. Nakon medicinske obrade pacijentu na mjestu događaja pacijent je vozilom HMS prevezen na Objedinjeni hitni bolnički prijem (OHBP) OB „dr. Josip Benčević u Slavonskom Brodu“.

Podsjetimo, nakon što se društvenim mrežama proširila snimka brutalnog premlaćivanja mladića u središtu Slavonskog Broda, sestra napadnutog izjavila je da je njezin brat bio nasumična žrtva skupine mladića, a policijski službenici brodsko-posavske policije uhitili su mlađu osobu koju povezuju s pokušajem nanošenja teških tjelesnih ozljeda 31-godišnjaku.