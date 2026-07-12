VREMENSKA PROGNOZA
Danas stabilnije, a slijedi vruć tjedan: Evo kad bi temperature mogle ponovno doseći 40 °C
Nakon prolaza oslabljene hladne fronte preko naših krajeva vrijeme se stabilizira.
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Ciklona nad istokom Europe i dalje je slabo pokretna i na njezinoj stražnjoj strani uz sjeverozapadno visinsko strujanje nad Balkan prodire nestabilan vlažan zrak. Toplinski val sa suhim zrakom afričkog podrijetla nalazi se nad zapadnom i jugozapadnom Europom te se sporo premješta prema istoku.
Vrijeme će se danas postupno stabilizirati uz manji porast temperature zraka. Povećane naoblake uz pokoji pljusak bit će još prijepodne na južnom Jadranu te u Gorskom kotaru, istočnoj Slavoniji i Baranji. Tijekom dana razvedravanje sa zapada uz slab sjeverozapadnjak, a na Jadranu do umjeren maestral. Najviše dnevne temperature zraka od 26 do 32 °C, u planinskim krajevima iznad 800 metara od 18 do 22 °C.
Sutra sunčano i toplo, u noći i pred jutro u planinskim dolinama i kotlinama mjestimice niska magla. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti oko 18 °C, a najviše dnevne oko 33 °C, na Jadranu topla noć s temperaturom oko 22 °C i vrući dan s najvišom dnevnom temperaturom od 32 do 34 °C. Puhat će slaba, na južnom Jadranu umjerena bura koja će tijekom poslijepodneva skrenuti na jak maestral.
Od ponedjeljka pa do kraja idućeg tjedna stabilno, sunčano i sve toplije uz slab razvoj dnevne naoblake, osobito u srijedu, te se u poslijepodnevnim satima u gorskim krajevima ne isključuje pokoji kratkotrajni pljusak. Noćne temperature i u kopnenim krajevima bit će u porastu, s minimalnim temperaturama iznad 20 °C, što u meteorološkoj terminologiji nazivamo toplim noćima.
Uz maksimalne temperature iznad 30 °C pred nama je vruć tjedan s porastom temperatura te će one krajem tjedna mjestimice dosegnuti i 40 °C. Temperatura mora je od 24 do 27 °C, rijeke su niskog vodostaja zbog nedostatka oborina i suše, a temperatura im je od 22 do 25 °C. Oprez – ultraljubičasto zračenje Sunca jako je te je UV indeks visok i vrlo visok.
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