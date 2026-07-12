Danas stabilnije, a slijedi vruć tjedan: Evo kad bi temperature mogle ponovno doseći 40 °C

Uz maksimalne temperature iznad 30 °C pred nama je vruć tjedan s porastom temperatura te će one krajem tjedna mjestimice dosegnuti i 40 °C. Temperatura mora je od 24 do 27 °C, rijeke su niskog vodostaja zbog nedostatka oborina i suše, a temperatura im je od 22 do 25 °C. Oprez – ultraljubičasto zračenje Sunca jako je te je UV indeks visok i vrlo visok.