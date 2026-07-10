Godinama čuvao kamen nadajući se da je zlato, a ispostavilo se da je mnogo vrjedniji

David Hole tragao je za zlatom u regionalnom parku Maryborough, nedaleko od Melbournea u Australiji. Naoružan detektorom metala otkrio je nešto neobično – vrlo težak crvenkasti kamen koji je ležao u žućkastoj glini. Odnio ga je kući i pokušao ga prepoloviti, uvjeren da se u njegovoj unutrašnjosti nalazi grumen zlata. Uostalom, Maryborough se nalazi u regiji Goldfields, gdje je australska zlatna groznica dosegla vrhunac u 19. stoljeću, prenosi Proceedings of the Royal Society of Victoria.