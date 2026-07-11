Voćka koja privlači sve više pažnje: Jednostavno je za uzgoj, a kilogram se prodaje i po 12 eura

Josta se, gledano iz zdravstvenog kuta, ubraja među vrlo vrijedne voćne vrste. Sadrži mnogo vitamina C, antocijana i drugih antioksidansa, koji pridonose zaštiti organizma od oksidativnog stresa. Bogata je i vlaknima važnima za probavni sustav, kao i mineralima poput kalija i željeza, koji sudjeluju u brojnim funkcijama organizma. Redovita konzumacija tamnog bobičastog voća povezuje se s jačanjem imuniteta, očuvanjem zdravlja krvnih žila i smanjenjem upalnih procesa. Zbog niske kalorijske vrijednosti i visokog udjela hranjivih tvari, josta se smatra dobrim izborom u uravnoteženoj prehrani. Zanimljivo je i da je njezin razvoj trajao desetljećima, jer križanje ribiza i ogrozda nije bilo jednostavno. Prve uspješne sorte nastale su nakon dugotrajnog selekcijskog rada europskih oplemenjivača, koji su nastojali dobiti biljku otpornu na bolesti, kvalitetnog ploda i jednostavniju za uzgoj. Vrijednost joste na tržištu raste zbog sve veće potražnje, ali i zbog ograničene ponude. Svježi plodovi često se prodaju po cijeni od 6 do 12 eura po kilogramu, dok prerađeni proizvodi poput džemova, sirupa i sokova mogu postići još veću vrijednost.