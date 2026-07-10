Sovjetski znanstvenici pustili su u europsko more rakove duge do dva metra. Desetljećima kasnije nastao je kaos

Glavni razlog zbog kojeg su se ovi veliki rakovi tako uspješno nastanili u Barentsovu moru svodi se na njihov iznimno nezahtjevan način prehrane. Znanstveni pregled objavljen u časopisu ICES Journal of Marine Science ističe da su ovi rakovi vrlo pokretni, oportunistički svejedi koji se hrane na morskom dnu. Jednostavno rečeno, nisu nimalo izbirljivi i rado će pojesti gotovo sve što pronađu na dnu mora. Kada tisuće ovih proždrljivih rakova prijeđu preko određenog područja morskog dna, praktički ga "počiste", hraneći se velikim organizmima poput dagnji, morskih zvijezda i raznih autohtonih školjkaša.