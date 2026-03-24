DHMZ objavio karte. Pogledajte gdje će biti snijega

U Hrvatskoj će danas biti djelomice, mjestimice i pretežno sunčano. Uz povremeno više oblaka moguće je malo kiše ili pokoji pljusak, uglavnom u gorju te na istoku. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni.
Na Jadranu umjerena, ponegdje i jaka bura, a poslijepodne na otocima i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 16 i 20 °C, u gorju malo niža, javlja DHMZ.
Sutra će pak biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Navečer jače naoblačenje sa zapada i zatim mjestimice kiša. Sredinom dana zapuhat će umjeren, na udare ponegdje i jak jugozapadni, na istoku južni vjetar. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar u okretanju na jugozapadni, potom na umjereno do jako jugo. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 1 do 6, na Jadranu od 6 do 11, a najviša dnevna od 15 do 20 °C.
Promjena vremena od četvrtka
Od četvrtka slijedi osjetna promjena vremena koja donosi pretežno oblačne i nestabilne prilike. Povremeno će padati kiša, a mogući su i pljuskovi praćeni grmljavinom, pri čemu do petka lokalno može pasti i obilnija oborina. S padom temperature zraka, kiša će u unutrašnjosti mjestimice prelaziti u susnježicu, a u višim predjelima i u snijeg, dodaju iz DHMZ-a.
U Gorskoj Hrvatskoj očekuje se stvaranje debljeg snježnog pokrivača. Unatoč pogoršanju, u petak i subotu na Jadranu su moguća i kraća sunčana razdoblja.
Na kopnu će zapuhati umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, ponegdje s olujnim udarima, dok će u četvrtak na istoku još puhati istočni i jugoistočni vjetar. Na moru se u četvrtak očekuje umjereno i jako jugo, na otocima i olujno, koje će okrenuti na jugozapadni vjetar, a potom na jaku, na udare i olujnu buru i sjeverni vjetar. Dnevne temperature bit će osjetno niže, osobito u unutrašnjosti.
Izdana upozorenja za četvrtak
Zbog najavljene promjene, Meteoalarm je za četvrtak izdao upozorenja za cijelu zemlju. Za unutrašnjost, Liku i Gorski kotar na snazi je narančasto upozorenje zbog jakog vjetra, kiše i snijega. Narančasto upozorenje izdano je i za obalno područje, i to zbog jakog vjetra, obilne kiše te mogućeg grmljavinskog nevremena, dodaje se.
