u kambodžanskim špiljama
Otkrivene nove vrste životinja: Tirkizna i "leteća" zmija
U kambodžanskim krškim špiljama, nastalima u drevnim vapnenačkim formacijama, istraživači su otkrili čak 11 novih vrsta životinja – među njima tirkiznu zmiju, „leteću” zmiju, više vrsta gekona te sitne puževe i stonoge.
Istraživači su se uputili u sjeverozapadnu pokrajinu Battambang u Kambodži, gdje se protežu tisuće kilometara još slabo istraženih špilja. One skrivaju jedinstvene ekosustave u kojima žive vrste koje ne postoje nigdje drugdje na svijetu, piše CNN.
Među najupečatljivijim otkrićima je vrsta zmije koja na glavi ima poseban organ osjetljiv na toplinu, pomoću kojeg detektira toplokrvni plijen. Iako vrsta još nema službeno ime, znanstvenici smatraju da je riječ o iznimno zanimljivom otkriću.
Istraživanje, koje je trajalo od studenoga 2023. do srpnja 2025., obuhvatilo je 64 špilje na deset krških uzvišenja. Neke vrste, uključujući zmiju i više gekona, još čekaju službeno znanstveno imenovanje, dok su druge već priznate kao nove.
Istraživači ističu da je svako krško uzvišenje i svaka špilja svojevrstan „laboratorij evolucije”.
Zbog izoliranosti, vrste se razvijaju svaka na svoj način, što znanstvenicima omogućuje uvid u prilagodbe na okoliš. Analize DNK otkrivaju zašto su neke vrste slične, a druge potpuno različite.
Tijekom terenskog rada znanstvenici su noću, kada su životinje najaktivnije, pretraživali zahtjevan i oštar teren te pregledavali svaku pukotinu, stijenu i vegetaciju. U nekim su špiljama pronašli i do milijun šišmiša.
Osim novih vrsta, na području su zabilježene i već poznate, ali ugrožene životinje, poput sundskog pangolina, zelenog pauna te različitih vrsta makakija.
Znanstvenici očekuju još mnogo novih otkrića
Unatoč važnim otkrićima, stručnjaci upozoravaju da su tek na početku. Velik dio kambodžanskih krških područja i dalje je neistražen, pa se očekuje još niz novih otkrića.
Istodobno, ti jedinstveni stanišni sustavi sve su ugroženiji – ponajprije zbog eksploatacije vapnenca za proizvodnju cementa, ali i zbog turizma, lova, sječe šuma i požara. Stručnjaci upozoravaju da bi uništavanje takvih područja moglo dovesti do izumiranja vrsta koje znanost još nije ni stigla otkriti.
Zato istraživači, zajedno s vlastima, nastoje osigurati bolju zaštitu tih područja te razmatraju uvođenje posebnog statusa zaštite koji bi omogućio dugoročno očuvanje ovih jedinstvenih ekosustava.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
