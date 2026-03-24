Izvanredno priopćenje DHMZ-a: Zima se vraća, na snazi upozorenja, evo gdje će biti najgore

Početkom četvrtka, s ulaskom centra ciklone na sjeverni Jadran, umjereno i jako jugo i jugozapadni vjetar naglo će mijenjati smjer. Jaka bura i sjeverni vjetar najprije će zapuhati u Istri te će se potom širiti prema jugu i dodatno ojačati pa će podno Velebita biti i orkanskih udara. U Dalmaciji će veći dio dana, osobito na jugu, biti jakog i olujnog juga i južnog vjetra. I u unutrašnjosti će biti vjetrovito uz jak do olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar, najprije u središnjim krajevima, do kraja petka i na istoku (Slika 3).