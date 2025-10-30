Nad Hrvatsku stiže žuta kiša: Saharski pijesak opet u zraku

Danas će na sjevernom Jadranu i u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti biti promjenljivo oblačno uz mjestimičnu kišu. Obilnije oborine očekuju se na Kvarneru i u Gorskom kotaru. U istočnim krajevima unutrašnjosti te na srednjem i južnom Jadranu bit će sunčano i razmjerno toplo. Najviše dnevne temperature na Jadranu i u unutrašnjosti kretat će se od 18 do 22 °C. Na Jadranu će puhati jugo, koje će slabjeti poslijepodne i navečer.