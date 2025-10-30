VREMENSKA PROGNOZA
Nad Hrvatsku stiže žuta kiša: Saharski pijesak opet u zraku
Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka
Veliki ciklonalni vrtlog nad sjevernim Atlantikom sastoji se od dviju dubokih ciklona između kojih dolazi do prodora toplijeg zraka južnih širina prema sjeveru. Nad našim krajevima jača južno strujanje i pritjecanje toplog, vlažnog zraka sa Sredozemlja.
Visinski vjetrovi donose i manje količine saharskog pijeska, pa će iduća kišna epizoda donijeti žutu kišu s česticama saharskog pijeska.
Danas će na sjevernom Jadranu i u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti biti promjenljivo oblačno uz mjestimičnu kišu. Obilnije oborine očekuju se na Kvarneru i u Gorskom kotaru. U istočnim krajevima unutrašnjosti te na srednjem i južnom Jadranu bit će sunčano i razmjerno toplo. Najviše dnevne temperature na Jadranu i u unutrašnjosti kretat će se od 18 do 22 °C. Na Jadranu će puhati jugo, koje će slabjeti poslijepodne i navečer.
Sutra, u petak, više naoblake očekuje se u Lici i Gorskom kotaru te na sjevernom Jadranu. Puhat će slabo jugo i jugozapadnjak. Jutarnje temperature od 8 do 12 °C, a najviše dnevne od 17 do 21 °C.
U subotu i nedjelju bit će sunčano uz malu do umjerenu naoblaku i razmjerno toplo. Jutarnje temperature u unutrašnjosti oko 12 °C, na Jadranu oko 13 °C, a najviše dnevne od 18 do 22 °C.
Promjenu vremena, uz pad temperatura, naoblačenje i obilne oborine, prognoziramo početkom idućeg tjedna.
