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VREMENSKA PROGNOZA

Nakon vrućeg početka tjedna, stiže osvježenje

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N1 Info
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08. lip. 2026. 06:41
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vrućina
Unsplash / Ilustracija

I današnje jutro je svanulo vedro, po kotlinama unutrašnjosti rano jutros je bilo mjestimične magle.

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Temperatura je duž Jadrana cijelu noć bila oko ili malo iznad 20°C, dok je na kopnu nekoliko stupnjeva svježije, ali uz tendenciju brzog zatopljenja. Nastavak dana nam donosi obilje sunčanog i toplog ljetnog vremena. U popodnevnim satima postoji mogućnost za kraći lokalni pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije i u planinskim područjima. Vjetar na kopnu slab, a duž obale će jutarnja umjerena bura okrenuti na umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura većinom između 27 i 31 Celzijev stupanj, a temperatura mora se drži između 21 i 23°C. Ako ćete dan provesti na otvorenom, imajte na umu vrlo visok UV indeks, osobito između 10 i 17 sati.

Utorak nam donosi slično vrijeme, ali u kasnim popodnevnim i večernjim satima na sjeverozapadu unutrašnjosti može biti grmljavinskih pljuskova. To će biti najava promjenjive i svježije druge polovice tjedna.

Zasad nije na vidiku neka obilnija kiša, ali će uz sjeverni vjetar i buru doći do osvježenja pa bi početak tjedna zapravo trebao biti i najtopliji dio ove sedmice.

Teme
vremenska prognoza

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