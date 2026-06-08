Nakon vrućeg početka tjedna, stiže osvježenje

Temperatura je duž Jadrana cijelu noć bila oko ili malo iznad 20°C, dok je na kopnu nekoliko stupnjeva svježije, ali uz tendenciju brzog zatopljenja. Nastavak dana nam donosi obilje sunčanog i toplog ljetnog vremena. U popodnevnim satima postoji mogućnost za kraći lokalni pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije i u planinskim područjima. Vjetar na kopnu slab, a duž obale će jutarnja umjerena bura okrenuti na umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura većinom između 27 i 31 Celzijev stupanj, a temperatura mora se drži između 21 i 23°C. Ako ćete dan provesti na otvorenom, imajte na umu vrlo visok UV indeks, osobito između 10 i 17 sati.



Utorak nam donosi slično vrijeme, ali u kasnim popodnevnim i večernjim satima na sjeverozapadu unutrašnjosti može biti grmljavinskih pljuskova. To će biti najava promjenjive i svježije druge polovice tjedna.