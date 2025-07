Početak tjedna donosi stabilno vrijeme, a evo kad se opet očekuje osvježenje uz grmljavinu i pljuskove

Sutra u ponedjeljak sve toplije uz obilje sunca i slab razvoj dnevne naoblake u planinskim krajevima unutrašnjosti. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 15 do 17 a na Jadranu tople noći s temperaturom oko 21 C. Najviše dnevne temperature unutrašnjosti oko 31. a na Jadranu od 33 do 35 C.