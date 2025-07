Kazne od 120 eura, bijeli auti s plavim rotirkama: Ovako će ubuduće izgledati naplata cestarine

To znači da će vozaču koji se ne registrira u ENSC biti naplaćena kazna od 120 eura i cestarina za dio autoceste koji je odvozio. Ako ga, pak, uhvati nadzornik s početka ovog teksta, predložit će mu registraciju u ENSC ili napuštanje autoceste na prvom izlazu. No, to znači i neku od velikog broja prekršajnih kazni.