Vremenska prognoza
Skok iz zime u proljeće: Temperature će rasti i do 17 stupnjeva
Tmurno je u većem dijelu zemlje, vedrije je u Dalmaciji. U nastavku ponedjeljka smanjivat će se naoblaka, tako da će prevladavati uglavnom sunčano u većini krajeva.
U noći na utorak naoblačenje, pri čemu može pasti malo kiše u sjevernim i sjeveroistočnim kopnenim krajevima, sutra i u središnjim i zapadnim kopnenim krajevima. Duž Jadrana većinom suho, naoblaka će se smanjivati poslijepodne.
Srijeda donosi pretežno sunčane prilike diljem zemlje. Ujutro u kopnenim krajevima lokalno može biti magle.
Četvrtak donosi obilje sunca i još toplije prilike.
U petak lokalno i do 17 stupnjeva, uz pretežno sunčane prilike.
Razmjerno toplo bit će i za vikend. U subotu će biti oblačnije duž Jadrana i uz Jadran, pri čemu može pasti malo kiše. I u nedjelju uglavnom duž Jadrana i uz Jadran prolazno može biti slabe oborine.
