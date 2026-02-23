Oglas

Skok iz zime u proljeće: Temperature će rasti i do 17 stupnjeva

Tea Blažević
23. velj. 2026. 07:10
13.02.2026., Slavonski Brod - Suncano i toplo zimsko poslijepodne ugodno je za setnju gradom kao i druge aktivnosti na otvorenom. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL
Ivica Galovic/PIXSELL

Tmurno je u većem dijelu zemlje, vedrije je u Dalmaciji. U nastavku ponedjeljka smanjivat će se naoblaka, tako da će prevladavati uglavnom sunčano u većini krajeva.

U noći na utorak naoblačenje, pri čemu može pasti malo kiše u sjevernim i sjeveroistočnim kopnenim krajevima, sutra i u središnjim i zapadnim kopnenim krajevima. Duž Jadrana većinom suho, naoblaka će se smanjivati poslijepodne. 

Srijeda donosi pretežno sunčane prilike diljem zemlje. Ujutro u kopnenim krajevima lokalno može biti magle. 

Četvrtak donosi obilje sunca i još toplije prilike. 

U petak lokalno i do 17 stupnjeva, uz pretežno sunčane prilike.

Razmjerno toplo bit će i za vikend. U subotu će biti oblačnije duž Jadrana i uz Jadran, pri čemu može pasti malo kiše. I u nedjelju uglavnom duž Jadrana i uz Jadran prolazno može biti slabe oborine. 

